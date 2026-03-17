劇的勝利を手繰り寄せた“決め事” ベネズエラの巧打者が告白した日本戦の舞台裏「とくにヤマモトに対してはかなり準備万端だった」【WBC】
日本戦でベネズエラナインはどのように対策を立てていたのか(C)Getty Images
“最強エース”を筆頭とした投手陣をどう攻略するか――。それは、メジャーリーグの精鋭たちを居並べていたベネズエラ代表にとっても重要なカギだった。
【動画】ベネズエラが一気呵成！アラエスの一打でベンチも観客も大盛り上がり
去る3月14日（現地時間）、野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5-8で敗れた。
この試合で何よりも目立ったのは、日本投手陣の高めに浮いたボールをことごとく捉え、凄まじい豪打を展開したベネズエラの打撃陣だった。初回先頭打者弾が飛び出す波乱の立ち上がりの中、5回にマイケル・ガルシアの2ランで1点差に迫った中南米の雄は、6回にウィルヤー・アブレイユの特大3ランで逆転。打たれた伊藤大海が呆然となるほどの一打は圧巻だった。
無論、才能あふれるベネズエラだが、むやみやたらに打席に立っていたというわけではない。現地時間3月16日に行われた準決勝でイタリア代表を破った直後、クリーンナップを打つ巧打者ルイス・アラエスは、試合中継を担った『Netflix』のハイライト番組にゲスト出演。そこで14日の試合で山本由伸をはじめとする日本の投手陣を前に、チーム内で徹底していた“決め事”を告白した。
「チームで（日本に対しては）対策を取っていたよ。とくにヤマモトに対してはかなり準備万端だった。『低めのボールは振らない』ということを徹底した」
低めを捨て、高めを狙う。この「狙い」を共通認識として持っていたベネズエラ。その浸透度は、伊藤から会心の一発を放ったアブレイユが「とにかく狙っていた。そして日本の投手（伊藤）が投げてきた高めの球を見た時に『この球を逃すわけにはいかない』と集中して、強く振った」と振り返ったことからも分かる。
とはいえ、全員が着実に遂行できる対応力の高さは流石という他にない。焦りも見えた日本を破る豪打が生まれるのも必然だったと言えよう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]