＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】東花道から登場した“国民的俳優”

白熱した取組が続く十日目、東の花道で中継カメラが驚きの光景を捉えた。控え力士が花道から姿を現すと、そのすぐ後ろから誰もが“見覚えのある”国民的俳優の姿が。まさかの一コマに「花道からキタ！」「めっちゃ目立ってる」など驚きと歓喜の声が続々と寄せられた。

注目の場面は十両六枚目・嘉陽（中村）が、十両三枚目・大青山（荒汐）を引き落としで下し、6勝目（4敗）を挙げた一番。この白熱した十両上位の取組前に、その“出来事”は起こった。

両力士が土俵上で仕切り動作を繰り返す中、中継カメラは東の花道を映し出した。次に登場する十両五枚目・輝（高田川）が入場してくると、その後ろから茶色い法被を着た一行が登場。その中に、ピンク色のセーターを身に纏った94歳の国民的ベテラン俳優・大村崑さんの姿があった。

かつて「元気ハツラツ」のフレーズで一世を風靡した大村さんは、そのまま東の溜まり席へと進み、真剣な眼差しで土俵を見つめた。

このサプライズ登場に、ABEMAのコメント欄やSNSは騒然。「崑さんもイン」「今年もお元気で大相撲春場所を観戦されているご様子 オロナミンC飲みたくなるね」「花道からキタ！」といった声が殺到。さらに「それにしても94歳には見えない」「元気そうでよかった」と、その若々しさに驚嘆するファンも目立った。

なお、快勝した嘉陽は白星を先行させ、敗れた大青山は4敗目（6勝）を喫した。大村さんが見守る中、土俵上ではその後も熱戦が繰り広げられている。（ABEMA／大相撲チャンネル）