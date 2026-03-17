激闘を終えて大谷が選んだ“ハイタッチ”

失意に沈む敗戦後、称えたのは2人の“若き侍”だった。野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫し、大会連覇を逃した。終戦から約34時間が経過し、大谷翔平投手が15日（同16日）に自身のインスタグラムを更新。公開された“ある1枚”に反響が相次いでいる。

大谷が公開したのは今大会を振り返る7枚の写真だった。その中で注目が集まったのは、森下翔太外野手（阪神）とハイタッチする大谷と佐藤輝明内野手（阪神）の1枚だ。この写真は準々決勝・ベネズエラ戦で3ランを放った森下をホームで迎えた場面だった。3回に大谷が敬遠された直後の打席では佐藤が適時打を放ち、続く森下が3ラン。若き侍の活躍で場内は大いに沸き立った。

敗戦後の取材対応でも、大谷は阪神勢の2人を「本当に2人とも素晴らしいバッター」と称賛。中でも森下については、鈴木誠也外野手（カブス）が負傷交代で緊急出場したことに触れ、「誠也がああいう形で退いたあとで、難しかったと思いますけどしっかり代役を務めてくれたんじゃないかと思います」と労っていた。

大谷が賛辞を送ったタイガース看板打者の躍動。投稿を見た阪神ファンも「泣いた」「こんな瞬間くるとは」「感動したよ」「阪神に関わる全ての人にとって最高の写真」「これは……夢！ いや現実か」などと興奮していた。（Full-Count編集部）