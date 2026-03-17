4児の母・平愛梨、おぼんにのった朝食公開「1人分にちょうどよい量」「お皿のセンスが素敵」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの平愛梨が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。おぼんにのせられた朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳4児のママタレ「1人分にちょうどよい量」ハンバーグメインのおぼん朝食
平は「私の朝ごはん」と綴り、真っ赤なおぼんに並べられた朝食の写真を公開。前日の夜に、夫でサッカー日本代表の長友佑都選手（FC東京）の専属シェフである加藤超也氏がハンバーグの種を仕込んでくれたことを明かし、「朝からじっくり焼いてチーズもつけちゃった」と報告。「一口食べて目がギュッてなったぐらい美味しすぎた」と絶賛し、色鮮やかな皿に盛り付けられたチーズハンバーグやご飯、味噌汁、小鉢などが並ぶ和洋折衷なメニューを載せている。
この投稿に、ファンからは「朝からボリューム満点で、しっかり食べていて素晴らしいです」「おぼんにのせるスタイル、1人分にちょうどよい量で真似したくなります」「専属シェフの仕込みなんて贅沢！とっても美味しそうです」「カラフルなお皿のセンスが素敵」「4人のお子さんの育児をしながら、朝からこれだけ用意できるのが凄いです」といった声が寄せられている。
平は、長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳4児のママタレ「1人分にちょうどよい量」ハンバーグメインのおぼん朝食
◆平愛梨、ハンバーグメインの朝食公開
平は「私の朝ごはん」と綴り、真っ赤なおぼんに並べられた朝食の写真を公開。前日の夜に、夫でサッカー日本代表の長友佑都選手（FC東京）の専属シェフである加藤超也氏がハンバーグの種を仕込んでくれたことを明かし、「朝からじっくり焼いてチーズもつけちゃった」と報告。「一口食べて目がギュッてなったぐらい美味しすぎた」と絶賛し、色鮮やかな皿に盛り付けられたチーズハンバーグやご飯、味噌汁、小鉢などが並ぶ和洋折衷なメニューを載せている。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「朝からボリューム満点で、しっかり食べていて素晴らしいです」「おぼんにのせるスタイル、1人分にちょうどよい量で真似したくなります」「専属シェフの仕込みなんて贅沢！とっても美味しそうです」「カラフルなお皿のセンスが素敵」「4人のお子さんの育児をしながら、朝からこれだけ用意できるのが凄いです」といった声が寄せられている。
平は、長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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