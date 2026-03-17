「別れても忘れられない元カレ」をFacebookで発見したときの正しい対応９パターン
Facebookで忘れられない元カレを見つけると、心が落ち着かなくなる人もいるでしょう。ただし、一方的な「再会の喜び」で早まった行動をとるのは後悔の原因になるかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身女性184名に聞いたアンケートを参考に「『別れても忘れられない元カレ』をFacebookで発見したときの正しい対応」をご紹介します。
【１】つながらないまま気の済むまで相手の動向をチェックする
「連絡取るのはまずいと思うけど、見るだけなら…」（20代女性）など、近況が知りたい一心で、密かに元カレのページを見守る人もいます。ただし、いくつかの条件が重なると、相手側に「知り合いかも？」と自分のアカウントが表示される可能性もあるようなので、ご注意を。
【２】見なかったことにしてFacebookから退会する
「諦めるつもりなら、とことん機会をなくしたほうがいい」（20代女性）など、自分の行動をセーブするため、Facebook自体をやめる人もいるようです。その時は辛いかもしれませんが、早く次の恋への一歩を踏み出せたと前向きに考えてはいかがでしょうか。
【３】同窓会など自然な口実で連絡を取る
「連絡を取りたい理由があれば、まだ好きだとは思われない…はず！」（20代女性）など、不自然でない理由を用意して、元カレにコンタクトをとる人もいるようです。ただし、どんな言い訳をしても、「久々の元カノからの連絡」には若干の不自然さが残ります。思いを悟られたくなければ、連絡事項のみを送りましょう。
【４】相手からも連絡が来ないようブロックする
「何も期待しないように自己防衛します」（20代女性）など、あえて元カレをシャットアウトすることで、気持ちも関係も断つ努力をする人もいます。何度も相手のページをのぞいてしまうなど、自分で未練を自覚した場合は、検討してもよさそうです。
【５】「友達の友達」になるなど、相手に自分の存在を気付かせる
「私に興味があれば、向こうから申請してくるはず！」（20代女性）など、そもそも相手が自分に関心を持っているかを知るため、友達を使って存在をアピールする方法です。期待しすぎるとダメージも大きいので、友達申請がないか何度もFacebookをチェックするのはやめましょう。
【６】彼女や結婚の有無を確認して、自分の望みを断つ
「希望がないとわかれば諦められる」（30代女性）など、元カレにパートナーがいる現実を直視して、自分の気持ちに踏ん切りをつける人もいるようです。ただし、相手がフリーだった場合、期待してしまう恐れもあるので、元カレへの思いが強い人は確認しないほうがいいでしょう。
【７】あくまで「懐かしい知人」のスタンスで友達申請をする
「つながりたいけど、未練があると思われちゃダメ」（20代女性）など、友達申請をする際は、自分の立場が悪くならないよう注意する必要があるでしょう。「あわよくばもう一度…」という下心は、すぐに相手に伝わるもの。「懐かしいね」など、素っ気ないくらいがちょうどいいのかもしれません。
【８】まず友達に話して、連絡を取らないよう諭してもらう
「一人で早まったことをしないよう、友達に相談するべし」（20代女性）など、興奮を静めるために冷静な女友達に報告する人もいるようです。どんなに忘れられないとしても、別れたからには何か決定的な理由があるはず。「それでもいいの？」と諭されれば、連絡する気も失せそうです。
【９】メッセージのみ送り、相手の出方を見る
「連絡はしたいけど、それ以上は…」（20代女性）など、まずは自分の存在を知らせるだけにとどめ、その先は相手に委ねるという人も少なくないようです。メッセージもあまり多くを語らず、「久しぶり。元気？」程度にとどめたほうがいいでしょう。
Facebookで忘れられない元カレを見つけたら、まずは冷静になったほうがよさそうです。どんな選択をするにせよ、焦りは禁物だと肝に銘じておきましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2013年10月13日（日）から20日（日）まで
対象：合計184名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】つながらないまま気の済むまで相手の動向をチェックする
「連絡取るのはまずいと思うけど、見るだけなら…」（20代女性）など、近況が知りたい一心で、密かに元カレのページを見守る人もいます。ただし、いくつかの条件が重なると、相手側に「知り合いかも？」と自分のアカウントが表示される可能性もあるようなので、ご注意を。
「諦めるつもりなら、とことん機会をなくしたほうがいい」（20代女性）など、自分の行動をセーブするため、Facebook自体をやめる人もいるようです。その時は辛いかもしれませんが、早く次の恋への一歩を踏み出せたと前向きに考えてはいかがでしょうか。
【３】同窓会など自然な口実で連絡を取る
「連絡を取りたい理由があれば、まだ好きだとは思われない…はず！」（20代女性）など、不自然でない理由を用意して、元カレにコンタクトをとる人もいるようです。ただし、どんな言い訳をしても、「久々の元カノからの連絡」には若干の不自然さが残ります。思いを悟られたくなければ、連絡事項のみを送りましょう。
【４】相手からも連絡が来ないようブロックする
「何も期待しないように自己防衛します」（20代女性）など、あえて元カレをシャットアウトすることで、気持ちも関係も断つ努力をする人もいます。何度も相手のページをのぞいてしまうなど、自分で未練を自覚した場合は、検討してもよさそうです。
【５】「友達の友達」になるなど、相手に自分の存在を気付かせる
「私に興味があれば、向こうから申請してくるはず！」（20代女性）など、そもそも相手が自分に関心を持っているかを知るため、友達を使って存在をアピールする方法です。期待しすぎるとダメージも大きいので、友達申請がないか何度もFacebookをチェックするのはやめましょう。
【６】彼女や結婚の有無を確認して、自分の望みを断つ
「希望がないとわかれば諦められる」（30代女性）など、元カレにパートナーがいる現実を直視して、自分の気持ちに踏ん切りをつける人もいるようです。ただし、相手がフリーだった場合、期待してしまう恐れもあるので、元カレへの思いが強い人は確認しないほうがいいでしょう。
【７】あくまで「懐かしい知人」のスタンスで友達申請をする
「つながりたいけど、未練があると思われちゃダメ」（20代女性）など、友達申請をする際は、自分の立場が悪くならないよう注意する必要があるでしょう。「あわよくばもう一度…」という下心は、すぐに相手に伝わるもの。「懐かしいね」など、素っ気ないくらいがちょうどいいのかもしれません。
【８】まず友達に話して、連絡を取らないよう諭してもらう
「一人で早まったことをしないよう、友達に相談するべし」（20代女性）など、興奮を静めるために冷静な女友達に報告する人もいるようです。どんなに忘れられないとしても、別れたからには何か決定的な理由があるはず。「それでもいいの？」と諭されれば、連絡する気も失せそうです。
【９】メッセージのみ送り、相手の出方を見る
「連絡はしたいけど、それ以上は…」（20代女性）など、まずは自分の存在を知らせるだけにとどめ、その先は相手に委ねるという人も少なくないようです。メッセージもあまり多くを語らず、「久しぶり。元気？」程度にとどめたほうがいいでしょう。
Facebookで忘れられない元カレを見つけたら、まずは冷静になったほうがよさそうです。どんな選択をするにせよ、焦りは禁物だと肝に銘じておきましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2013年10月13日（日）から20日（日）まで
対象：合計184名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査