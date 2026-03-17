【キン肉マン マリポーサ モクテスマ・ディフェンス】 予約受付期間：3月21日20時～ 商品発送時期：受注日から10ヶ月 価格：87,780円

SpiceSeedフィギュア事業部は、フィギュア「キン肉マン マリポーサ モクテスマ・ディフェンス」の予約受付を3月21日20時より開始する。商品の発送時期は受注から10カ月を予定し、価格は87,780円。

「キン肉マン マリポーサ」が、アノアロの杖などにより全身に炎をまとわせる必殺技「モクテスマ・ディフェンス」を迫力の造形で忠実に立体化。炎エフェクトにはLEDを搭載し、燃え上がる炎をリアルに演出する。

原型製作は、キン肉マンの大ファンでもある原型師・伊藤嘉紀氏が担当。細部までこだわり抜いた造形により、「キン肉マン」の世界観を余すことなく表現している。

【商品詳細】

仕様：塗装済み完成品

素材：レジンキャスト

サイズ：全高約33cm

□「キン肉マン マリポーサ モクテスマ・ディフェンス」商品ページ

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