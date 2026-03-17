今季限りで現役を退くことを表明していたノルディックスキー複合で五輪３大会連続メダルの渡部暁斗（北野建設）が１７日、羽田空港に帰国した。

家族が欧州までかけつけた現役最後の試合だった１５日のＷ杯オスロ大会（ノルウェー）は３８位。複合関係者だけでなく、ジャンプ代表も現地で見守るなか、複合界のレジェンドは現役生活に別れを告げた。空港では「たくさんの愛と敬意を感じた最後の一日でした。言葉に言い表せないくらいうれしかった。幸せな競技人生だったなと思う」と感慨深そうに話した。

２５年１０月の会見で現役引退を正式に表明した。昨季２４〜２５年シーズンの途中、古典の「徒然草」の現代語訳を手にし「花は盛りに、月は隈なきをのみ見るものかは」という一説に自分の競技人生を投影させ、退路を断ってラストシーズンに挑み、２月のミラノ・コルティナ五輪は、個人ノーマルヒル１１位、ラージヒル１９位、山本涼太（長野日野自動車）と組んで挑んだ団体スプリントでは６位に入った。

今後については「２０年走り続けてきたので少し立ち止まる時間もあってもいいのかな」と明言はしなかった。指導者の道を聞かれると「それはないですね。なぜかというと遠征に行きたくないからです」とこちらはきっぱり否定した。記録にも記憶にも残る複合界のレジェンドは、静かに競技人生の幕を下ろした。