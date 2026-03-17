藤原紀香「ミス日本」、萬田久子「ミス・ユニバース・ジャパン」ほか、かつて"芸能界の登竜門"だったミスコンやオーディションは「容姿で評価」の是非を踏まえて変貌を遂げている。変化しながらも続くその歴史についてレポートする。

【写真】「ミス・ユニバース・ジャパン」や「ミス日本」、「ミス・インターナショナル」「ミス・ワールド」に選ばれた人たち 児島明子や藤原紀香、吉松育美、田中道子など

ウーマン・リブ運動も一つの転機

ミスコンと芸能オーディションは、数々のスターを送り出す「芸能界の登竜門」だった。しかし、近年は容姿の審査への批判的な視点から、開催を取りやめるミスコンも出てきている。社会学者の太田省一氏が指摘する。

「ミスコンや芸能オーディションは、価値観の変化に適応しながら続いてきた特異な歴史を持っています。例えば、1970年代のウーマン・リブ運動も一つの転機でした。女性が『選ばれる存在』に押し込まれる状況を打開するべく、外見だけではなく内面や主体性にも目が向けられるように、評価基準の多様化が求められるように変化してきた経緯があります」

社会貢献という項目で教養や人間性を評価することも定着してきた。「ミス日本」大会委員長・和田あい氏が語る。

「今の世の中では『見た目が』とか『品評会だ』と言われて、ミスコンが忌避されがちですが、社会をより良くしようという人たちの受け皿になることを目指しています」

SNSの普及も相まって、ミスコンや芸能オーディションが芸能界に通ずる唯一の登竜門ではなくなった変化もあるだろう。それでもミスコンが続く理由について、日本ミスコンテスト協会理事長・内田洋貴氏はこう分析する。

「自己実現の手段が多様化し、かつての『女性が選ばれる』時代から、『応募者がトライする場を選ぶ』時代に変化した。オーディション番組が増えたこともその証左でしょう。私たちは『人生が動き出す場所』を提供して、引き続き魅力的な人材を発掘したいと考えています」

取材・文／小野雅彦

※週刊ポスト2026年3月20・27日号