◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

元世界３階級制覇王者でＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１７日、米ロサンゼルスでの強化合宿へ向けて羽田空港発の航空便で出発した。５月２日に東京ドームで行われる世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との世紀の一戦へ「自分自身を信じて、完璧に仕上げていきたい」と決意。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）をベスト８で終えた日本代表「侍ジャパン」のプレーに「たくさんの人の心が動いた試合が多かった」と刺激を受けたことも明かした。

同じマネジメント会社「スポーツバックス」に所属するカブス・鈴木誠也外野手が準々決勝・ベネズエラ戦でヘッドスライディングをした際に右膝を痛めて途中交代しており「最後の試合、同じ事務所の鈴木誠也さんにちょっとアクシデントがあったので心配だった」と気遣いながらも、「結果はつき物だが、そこに向けてどういうプロセスを経て、いろんな人を感動させたり、心を動かせたが重要だと思う。たくさんの人の心が動いた試合が多かった。そこはすごく、僕自身も刺激をもらいました」。東京ドームのリングで、多くの人の心を動かす激闘を繰り広げる。

戦績は井上尚が３２戦全勝（２７ＫＯ）、中谷が３２戦全勝（２４ＫＯ）。