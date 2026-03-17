「お散歩中の悲劇…イッヌ&ベッビ同時拒否（涙）」から始まる動画がInstagramで話題になっています。“拒否柴”つくねちゃんと1歳の女の子、ママも涙の同時拒否から10日後の変化とは…！？



【動画】まさかの同時拒否から10日後…

動画に出てくるのは、やんちゃな4歳のつくねちゃんと1歳の女の子。娘さんが誕生したときからそばにいるつくねちゃんは、娘さんにとって姉のような存在です。



つくねちゃんと娘さんを連れてお散歩をしていると、なんとふたりとも同時に『散歩拒否』を発動…！つくねちゃんは地面にゴロンと横たわり、歩かない強い意志を感じる表情です。そのそばで、娘さんも仰向けで寝転んで号泣しています。



ママによると、少しずつ歩けるようになった娘さんがカートを嫌がって歩きたがる一方、つくねちゃんは逆に歩きたがらず動かなくなるという、ふたりの希望が真逆の状況だったとのこと。最終的にはつくねちゃんをカートに乗せて、娘さんを歩かせる形で対応したのだとか…！



そんな出来事があった10日後のこと。散歩中に、また歩くのを拒否して寝転がるつくねちゃんに対して、ニコニコの笑顔で元気よくつくねちゃんに手を振る娘さん。



「あ、お姉ちゃんまた拒否してんの〜？」と言わんばかりに、つくねちゃんのそばにしゃがみ込み、なだめるように優しくなでなで。「といあえず歩こ？」と言ってくれているようです。



これにはつくねちゃんも、「せやな、動くか…」と言うかのようにすぐに体を起こし、歩き始めたのでした。娘さんの成長に、ママは「すごい成長〜！ふたりで一緒に成長していってくれ♡」とコメントを添えました。



投稿したママ（@shiba.tsukune）に、話を聞きました。



ーー普段のつくねちゃんと娘さんの様子について教えてください。



「娘はつくねのことが大好きで、いつもご飯をあげたり、ちょっかいをかけたりしています。よくおもちゃの取り合いもしています。つくねは構われすぎると怒るので、たまに甘噛みして娘が泣くこともありますが、それでも数分後にはまたちょっかいをかけています。



娘がお菓子を食べていると、つくねが寄っていき、私の見ていない隙に娘が『どうぞ』とつくねにお菓子をシェアしており、よくふたりとも私に注意されています。



また、私が娘の世話をすると、つくねが少し嫉妬して膝の上に乗ってきたり、逆もありますね。よくケンカするけど、なんだかんだ仲良し！という感じです」



ーー娘さんが生まれて1年以上が経ち、つくねちゃんと娘さんの関わり方の変化などはありますか？



「娘が生まれてすぐは、急に増えた新メンバーにつくねが戸惑い、よく嫉妬して『撫でて』と要求してきたり、そばにくっついてくることが多かったです。今もそういう場面はありますが、赤ちゃんの乗るバウンサーを揺らしてくれたり、一緒に加減しながらおもちゃで遊んでくれたりと、お姉ちゃんらしい場面もちらほら見えます。



生まれてから今まで、ほぼ毎日一緒にみんなでお散歩に行きますが、最初は抱っこ紐で抱っこされて寝ているだけだった娘が、ベビーカーに乗るようになり、感情も豊かになり、そして一緒に歩きたいと泣くようになりました。



つくねと一緒に地べたに寝転がったりと大変なこともありますが、毎日成長が見られて、私がとても楽しい経験をさせてもらっています」



動画には、「同時拒否笑う！（笑）」「大変だと思うけど、第三者からすると、ただただ可愛いしかない♡ママおつかれさまです」「ベッビちゃん、成長しちゃったね〜」と多くのコメントが寄せられました。



Instagram（@shiba.tsukune）では、やんちゃな姉、つくねちゃんとすくすくと成長していく妹、娘さんの楽しい日常や愛らしい成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）