大幅なフェイスリフトでイケメンフェイスになった「クリッパートラック」に注目

2026年1月15日、日産は「クリッパートラック」を一部の仕様を変更し、1月23日から販売を開始しました。



販売店の問い合わせなどの反響はどうなのでしょうか。首都圏の日産ディーラーに聞いてみました。

初代クリッパートラックは、三菱「ミニキャブ トラック」のOEMモデルとして、軽バンの「クリッパー バン」とともに2003年にデビューしました。

【画像】超カッコいい！ これが日産「新型軽トラック」です！ 画像で見る（30枚以上）

その後、2012年のマイナーチェンジで車名を「NT100クリッパー」に改名。2013年からの2代目はスズキ「キャリイ」のOEMとなり、2024年5月の一部仕様変更の際に「クリッパー トラック」へと車名を変更し、現在にいたります。

基本的にはキャリイの仕様に準じており、今回の一部仕様変更もキャリイで一足先に行われたものと同じ変更が施されました。

今回の仕様変更では、フロントまわりの意匠を変更し、全車にLEDヘッドランプを標準装備。さらに上級グレードはフォグランプもLEDとなりました。

同様に内装も手が加えられており、メーターディスプレイをデジタルメーターに、8インチディスプレイ対応のインパネセンターガーニッシュがピアノブラックに変更されています。

さらに、インストセンタートレイを新たに設定したほか、助手席のドリンクホルダーやUSB電源ソケット（Type-A／Type-C）を追加することで、日常の利便性を向上させています。

ボディカラーについても、「クリッパーバン」および「クリッパーリオ」で採用されている「モスグレー」を追加しています。

安全面においても、さまざまな装備を全車標準としています。具体的には、ドライバーの車線のはみ出しや標識の見落としを防ぐ「車線逸脱防止支援システム」や「標識認識機能」、急ブレーキ時にハザードランプを自動点滅し、後続車への注意喚起をする「エマージェンシーストップシグナル」、さらにフロントソナーを追加するとともに「踏み間違え衝突防止アシスト」を採用しました。

パワートレインは排気量660ccの3気筒ガソリンで、駆動方式は2WDと4WDが設定され、トランスミッションはいずれの駆動方式においても5速MTまたは4速ATが選択可能です。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1765mm、ホイールベースは1905mmです。

クリッパートラックの車両本体価格は、134万4200円から167万6400円です（いずれも消費税込み）。

このクルマの反響について、2月中旬に首都圏にある日産ディーラーに問い合わせてみました。

「1度ご購入いただくと長くお乗りくださるお客様が多いからなのか、様子見の方がいらっしゃるいっぽうで、今回の仕様変更が『かっこいい』と、お乗り換えの決め手になったというケースが系列店で数件あったと聞いています。

これまでより実用性や安全面の装備も充実していますし、ぜひ実車をご覧ください」

今回、他の日産ディーラーにお問い合わせてみました。

「顔つきが変わったこともあってか『実車を見てみたい』といったお問い合わせをいただいております。

当店もそうなのですが、販売店によっては展示車がないこともあるので、事前にお電話等で実車がある店舗をご確認いただくことをお伝えしています」

クリッパートラックは商用車ということもあってか、どの日産ディーラーでも置いてあるわけではなさそうです。

販売店のスタッフの方が教えてくれたように、事前に展示車がある店舗を確認した方がよさそうです。