俳優の戸田恵梨香が自身のInstagramを更新し、日曜劇場『リブート』（TBS系）で共演中の山口紗弥加との撮影オフショットを公開した。

参考：『リブート』戸田恵梨香が体現したもう一つの“リブート” 味覚でつながった夫婦の絆

投稿された写真は全3枚。黒トップスにデニム姿の戸田と白のスウェット姿の山口が肩を寄せ合いながらギャルピースを決めるツーショットが並び、撮影現場での仲の良さがうかがえる。

戸田は「ギャル恵梨香に付き合ってくれてるパイセン紗弥加ねぇさん」と山口を紹介。続けて「今回の夏海が演じる一香は吉瀬美智子イメージ ベース芝居山口紗弥加 演じるのが私ということで 一香はフラームで出来ています→なんのはなし？」と、一香というキャラクターの役作りについて明かした。戸田、山口、そして名前が挙がった吉瀬美智子はいずれも芸能事務所「フラーム」に所属しており、同事務所の先輩・後輩3人の個性を融合させて一香が生まれたという“裏話”にファンの注目が集まっている。

3月15日に放送された第8話では、戸田が演じてきた幸後一香の正体が、実は山口紗弥加が演じる早瀬夏海が顔を変えて“リブート”した姿であったことが明かされた。つまり戸田は、一香としての表の顔を演じながら、内面では山口が体現してきた夏海という人物を宿すという一人二役の演じ分けを求められていたことになる。「ベース芝居山口紗弥加」という戸田の言葉は、この複雑な役作りの核心を端的に物語っている。（文＝リアルサウンド編集部）