島津製作所などが出資し、再生医療関連の事業を展開する「ｉＰＳポータル」（京都市）と帝人のグループ会社「帝人リジェネット」（東京都）は１６日、自分の血液からｉＰＳ細胞を作って保管する個人向けサービスを４月から始めると発表した。

将来、病気になった時の治療に使うことを想定している。公益財団法人・京都大ｉＰＳ細胞研究財団の専門家らと協議し、高品質な細胞を管理する。

両社によると、あらかじめ採取した血液の細胞からｉＰＳ細胞を作製し、凍結保管する。作製には約２か月かかり、費用は１０００万円台。別途、保管費用として年間数万円が必要となる。２０２６年度は２０人の受注を目指す。３０年度には１０００人分を受け入れられるようにし、コスト低減も図る。帝人リジェネットがｉＰＳ細胞を製造し、ｉＰＳポータルが保管を手がける。

記者会見したｉＰＳポータルの中河圭二最高財務責任者（ＣＦＯ）は「自分のｉＰＳ細胞で治療することが当たり前にできるような未来を作っていきたい」と話した。

ｉＰＳ細胞は、全身の様々な細胞に変化できる能力を持つ。ｉＰＳ細胞を治療に活用する場合、厚生労働省の厳格な審査を受ける必要がある。今月には、厚労省が世界で初めて、心臓病とパーキンソン病の治療に使う二つの再生医療製品の製造販売を条件・期限付きで承認した。