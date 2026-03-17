「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神がロッテとのオープン戦で逆転負けを喫した。１点を追う三回、高寺がロッテの先発・西野から右翼スタンドに一時逆転となる２ラン。オープン戦１号で試合を引っ繰り返した。投げては才木が５回２安打１失点と好投。ＷＢＣに出場していた坂本が帰国し、久々にバッテリーを組んだ中で結果を残した。

ＷＢＣ出場メンバーは前日１６日に帰国。３人はそのまま休息を取ることなくチームに合流した。森下は「３番・ＤＨ」、佐藤輝は「４番・三塁」、坂本は「８番・捕手」で志願のスタメン出場。シーズン開幕まで１０日に迫った中、藤川監督はベストメンバーを組んだ。

試合は二回、先発の才木がポランコに先制のソロ本塁打を浴びた。それでも続く三回、無死一塁で打席に立った高寺が、カウント２−１から西野が投じた高め直球を捉え、右翼席へ逆転２ラン。中川らと開幕左翼を争う中、この日は「９番・右翼」で出場し４戦連続安打と結果を残した。

才木は本拠地開幕となる３月３１日・ＤｅＮＡ戦（京セラドーム）に登板予定。久々に才木とバッテリーを組んだ中、最速１５４キロの直球を軸に、フォークとスライダーを織り交ぜながらの投球。ロッテ打線を２安打に封じるなど、開幕に向けて順調な調整をアピールした。

ＷＢＣ出場組は、それぞれ２打席に立ち交代。森下が「ＷＢＣ終わったらもうシーズンなので、タイガースのユニホームを着てなるべく多く。自分がいない間にも、ライトとか外野を守っている選手がいる中で、後から入ってきて、しっかり結果を残さないと今までの方が良かったと言われてしまう。しっかり頑張りたいです」と気を引き締めれば、佐藤輝も「その（開幕）ためにきょうも試合に出たし、いい動きできたのでそれが一番だったなと思います」と、１０日後に迫るシーズンを見据えていた。

試合は同点で迎えた八回、４番手で登板した新外国人のモレッタが先頭・小川から３連打を浴びるなど、制球が定まらず慣れないマウンドにも苦戦。３安打２失点で負け投手になった。