人気グループ「Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ」（キンプリ）の元メンバー、岩橋玄樹（げんき）がソロ歌手としてシングル「Ｄａｎｇｅｒｏｕｓ Ｋｅｙ」（テイチク）で２度目のメジャーデビューを果たした。

新曲には「一歩ずつ進んでいけば、必ずいい方向につながる。聴き手への応援ソングでもあり、自分自身への応援ソングでもある」との思いを込めた。（鶴田裕介）

２０２１年のキンプリ脱退後、インディーズでソロ活動を開始。アイドル路線、ダンスナンバー、シンガー・ソングライターのコレサワとのコラボレーション――。ＡＫＢ４８や松田聖子などを歌ったカバーアルバムも出すなど、様々なジャンルの音楽に挑んできた。このタイミングでの再メジャーデビューは、むしろ意外な印象を受ける。

デビュー曲「Ｄａｎｇｅｒｏｕｓ Ｋｅｙ」は、「自分に一番しっくりくる形の音楽を作りたい」との思いから生まれた、ストレートなロックナンバー。＜今がラストチャンス 変われる背中を押そう＞＜扉を開けよう＞と、聴き手を勇気づけ、行動を促すような言葉が並ぶ。タイトルは、新しい挑戦の扉を開けるという意味と、そのためには様々なことを犠牲にし、行動しなくてはならないとの思いを込めた。

「アイドルの歌い方と、ロックの歌い方は全く違うので、まだ勉強中。自分の歌声はロックとは真逆だと思うので、そのギャップがまた面白いのかな」

２度目のデビューを果たすまでは、決してまっすぐな道のりではなかった。キンプリ脱退後、米国で１か月ほど引きこもり、「将来何をやりたいのか、真剣に考えていた」という。表舞台から離れ、一般の仕事に就くことも考えたが、「応援してくれた人のことを考えると、何も言わずにいなくなるのは失礼だと思った。やめるなら思い切り頑張って色々なことをやって、格好いい形で終わりたい」と、一人で活動を続け、行けるところまで行こうと決めた。

その時、５年後、１０年後にありたい自分の姿をノートに書き出した。これまで様々な音楽ジャンルに挑み、作品制作を続けてきたのも、その時に立てた目標に向かって「逆算して生きてきた」結果だ。当時決めた５年後の目標は「米国のステージに立つ」だった。そしてソロ活動開始から５年となる今年の４月、米ロサンゼルスでの音楽フェスに出演予定。実現に向けて着々と歩んでいる。

１０年後の目標は公にしていない。ただ、今もロスに住み、日々高度なエンターテインメントに触れて刺激を受けている。「グラミー賞にアカデミー賞と、何が起こるかわからない。思い続け、言い続けていれば、そっちの方向に行くんだな、と実感しています」