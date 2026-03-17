生成ＡＩ（人工知能）を活用したアニメ番組が、テレビの地上波で相次いで放送されている。

人手不足に悩む制作現場での作業効率化、新たな表現の開拓などに期待が高まる。一方、既存の作品と酷似した生成物は著作権侵害にあたる恐れがあり、現場では試行錯誤が続く。（土谷武嗣）

制作時間の短縮

山陰中央テレビ（松江市）は昨年１０月、ショートアニメ「小泉八雲のＫＷＡＩＤＡＮ（怪談）の世界」の放送を始めた。明治期の作家、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）がまとめた怪談を題材に、同じ脚本でアニメ調と実写調の２パターンを制作。全１３話のうち「耳なし芳一」では、体に経文を書かれる芳一の姿にＡＩ生成物ならではの不気味さが漂う。「恐怖感を覚える」「ＡＩでも本格的なアニメが作れている」と視聴者から好評だという。

生成ＡＩは、膨大な学習データを基に文章や音楽、映像を自動生成できる技術。プロンプト（指示文）を入力すると、新たな素材が作成される。

番組は、山陰中央テレビとアニメ制作会社「ディー・エル・イー」（東京）が手がけた。米国発の生成ＡＩは日本文化を細部まで学習しておらず、侍のまげ、刀の差し方は生成に苦労したという。１場面につき１０００〜２０００字を入力するプロンプトは、何度も微調整を繰り返した。

それでも、制作時間は大幅に短縮。従来の手法で約１年かかる作業が、約１か月で完了した。ディー・エル・イーの小野亮社長は「スピード感は圧倒的。地方の放送局でも世界に勝負できる可能性があることを示せた」と手応えを語る。

感情表現など集中

生成ＡＩを本格的に使った国内初の地上波アニメは、毎日放送（大阪市）などが昨年３月に放送した「ツインズひなひま」だった。双子の女子高生が異世界に迷い込む物語で、人間が描いた原画の着色、清書などで生成ＡＩを利用。髪がなびくシーンは、従来は制作工程が複雑で避けることが多かったが、作画がスムーズに進んだ。

制作会社「ＫａＫａ Ｃｒｅａｔｉｏｎ」（東京）の飯塚直道プロデューサーは「手間のかかる単純作業は生成ＡＩに任せ、アニメーターは人物の感情表現など、やりがいを感じる作業に集中できる」と話す。

権利侵害への対策

生成ＡＩの活用に関する課題も見えてきた。

２０１８年成立の改正著作権法では、ＡＩが著作権者の許可を得ずに文章や画像を自由に学習することを原則認めている。過去作と類似性が明らかな場合は著作権侵害にあたるとするが、ＳＮＳではゲームや漫画の人気キャラクターに酷似した生成画像が投稿されるケースは後を絶たない。

「小泉八雲――」と「ツインズひなひま」は、キャラクターデザインや脚本作りは人間の手で行い、登場人物の声は声優が担当してオリジナリティーを担保。経済産業省の指針に沿って著作権侵害のリスクを慎重に検討したという。飯塚プロデューサーは「地上波放送は幅広い視聴者に届くため、権利侵害の防止には特に気を使った」と語る。

映像産業に詳しい青山学院大の内山隆教授（経済学）は「生成ＡＩを利用する場合、特定の著作物に関連した指示は入力しない、自らの著作物を読み込ませるなど、著作権の保護に留意する必要がある。あくまで作業効率化のツールとして活用し、生身のクリエイターが創造性を発揮することが重要だ」と指摘する。

生成ＡＩを巡っては、規範作りが進む一方、著作権保護を求める動きも出ている。

昨年９月、生成ＡＩの開発促進とリスク管理の両立を図る「ＡＩ法」が全面施行された。権利侵害が生じた場合、国はＡＩ事業者を調査し、指導・助言を行うことが明記された。ただ、罰則規定はなく、抑止力が働くかどうかは未知数だ。

大手出版社など国内１９団体は昨年１０月、著作権侵害が疑われる生成画像がＳＮＳ上で散見されるとして、権利侵害を容認しないとする共同声明を発表。声優が所属する「日本俳優連合」など３団体も、映像制作のために生成ＡＩで音声を学習する場合、声優に許諾を得ることなどを求めた。