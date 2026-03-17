「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ＷＢＣに出場していた阪神・森下翔太外野手（２５）が前日１６日に帰国後即、「３番・ＤＨ」で出場。２打席に立ち、空振り三振と四球だった。

異例の“超速合流”となったが「やるしかないので。切り替えられなかったじゃ済まない」ときっぱり。「ＷＢＣが終わったらもうシーズンなので、タイガースのユニホームを着てなるべく多く（実戦機会を得たい）。自分がいない間にもライトとか外野を守っている選手がいる中で、あとから自分が入ってきて、しっかり結果を残さないと『今までの方が良かった』と言われてしまうので、しっかり頑張りたいです」と力を込めた。

時差ぼけや体調面については「大丈夫です。早く起きちゃったけど、ごはんをしっかり食べるくらい」と話し、「（打席で）まだ感覚としてはあんま合ってなかった。もうちょい合わせたい」と残りわずかとなったオープン戦の中で調整していきたい考えだ。

ＷＢＣでは、１４日（日本時間１５日）のベネズエラとの準々決勝で、負傷交代したカブス・鈴木に代わり緊急出場。一時逆転の３ランを放つなどインパクトを残した。