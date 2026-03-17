「少雨」１１月中旬から さらに向こう１か月も少雨が続く可能性 水不足に？

東日本太平洋側と西日本では、１１月中旬以降、少雨の状態が続いています。

気象庁は、雨が少ない状態は向こう１か月程度続く可能性があるとして、農作物や水の管理などに十分に注意するよう呼びかけています。

東日本太平洋側と西日本では、１１月中旬から２月中旬まで、低気圧や前線の影響を受けにくく、高気圧に覆われて晴れた日が多かったため、少雨の状態となりました。

東海地方、四国地方、九州北部地方 昨年１１月１１日～今年３月１６日までの降水量が「平年の半分以下」も

その後、降水があった日もありましたが、東海地方、四国地方、九州北部地方では、昨年１１月１１日から本年３月１６日までの降水量が平年の半分以下となっている所があるなど、少雨の状態が解消されていない地域があります。

１１月１７日から３月１６日までの１２０日間の降水量の合計でも、九州、四国、中国地方の瀬戸内海側、近畿、東海、関東甲信、東北のいずれも太平洋側の広い範囲で２００ミリ以下となっています。

東日本太平洋側と西日本 少雨による影響が続く地域があるおそれ 水不足に？

今後１か月程度は、天気は数日の周期で変わり雨の降る日もありますが、高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多い予想です。

このため、気象庁は、「東日本太平洋側と西日本では、これまでの少雨による影響が続く地域がある」として、農作物や水の管理等に十分に注意するよう呼びかけています。

降水量（１１月１１日から３月１６日まで）（速報値）

降水量（ミリ） 平年比（％）

静岡 ２２２．０ ４８

名古屋 １３９．５ ４９

高松 ９３．０ ４５

高知 ２２１．５ ５３

福岡 ２６７．５ ８２

熊本 １５５．０ ４９

今後の気象情報等に留意してください。

19日（木）から24日（火）のしています。

全国４７都道府県 主要都市の週間天気予報北海道、東北地方

北海道、青森県、秋田県、山形県、宮城県、福島県は、１９日は一部で雨が予想されていますが、２０日から２４日までは晴れが多い予報です。

関東甲信地方の週間天気予報

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県は、１９日と２４日は一部で雨が予想されていますが、２０日から２３日は晴れのところが多い予想です。

東海・北陸地方の週間天気予報

東海、北陸地方も１９日と２４日は雨の予想が出ているところもありますが、２０日から２３日はほとんど晴れの予想です。

近畿地方の週間天気予報

三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良は１９日と２４は雨マークがついている場所が多くなっています。和歌山は１９日、２３日、２４日に雨マークがついています。

中国・四国地方の週間天気予報

鳥取、島根、岡山、徳島、香川、高知は１９日、２４日に雨が降る時間帯があると予想されています。広島、山口、愛媛は２３日、２４日に雨が予想されている場所があります。

九州・沖縄の週間天気予報

福岡、佐賀、長崎、大分は２３日、２４日に雨マークがついている場所が多くなっています。

熊本は、１９日、２３日、２４日に雨の時間帯がありそうです。

宮崎、鹿児島は、１９日から２４日にかけて曇りや雨の日が多くなりそうです。

沖縄は晴れか曇りが続く予想です。

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