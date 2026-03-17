ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーが１７日、東京・江東区のキッザニア東京内に期間限定でオープンした「情報番組制作スタジオ」の取材会に出席した。

イベントの感想を問われると「人生初のキッザニアです！」と満面の笑みで報告。キッザニア東京の開業当時９歳。「ずっと行きたいと母に言っていたけど、人気過ぎて予約が取れなかった。子どもたちと一緒に夢をかなえられてうれしい」と喜んだ。興味のあるパビリオンは、ガソリンスタンドという。

子どもの頃の夢は「パティシエとアナウンサーって書いていた」と告白。「情報番組制作スタジオ」では同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ’」（月〜金曜、前５時２０分）のスタジオを再現し、子どもたちがアナウンサー、技術スタッフに挑戦できる。「小学生の時、スタジオの体験ができたら夢のようだったな」と想像し、「テレビ局で働きたいという子どもが増えてきてくれたらうれしい」と期待を寄せた。

この日は実際に子どもたちのアクティビティーを見学。明日以降の生放送に向け「子どもたちにアドバイスしておいて、いの一番にかむわけにいかない。（番組内で踊る）シマエナガ体操も指先までしっかりのばしてやりたい」と気を引き締めていた。