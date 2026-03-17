【ＷＢＣ】決勝戦徹底比較！２度目の世界一を目指す米国ＶＳベネズエラ初制覇へ

◆ＷＢＣ 決勝 米国ーベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

第６回ＷＢＣの決勝がいよいよ行われる。侍ジャパンは無念の準々決勝敗退となったが、その対戦相手だったベネズエラが同国初の決勝進出を決めた。対するのは３大会連続決勝進出、優勝候補と目されてきた米国。どんな戦いになるのか。今大会の成績など、２チームを徹底比較する。

侍ジャパンが１位の世界ランキングは、米国が３位でベネズエラが５位。登録選手３０人全員がメジャー選手の米国と２８人のベネズエラの戦いはその豪快な打撃が注目となる。両チームの平均打率は２割７分２厘の米国と２割７分１厘のベネズエラ、さらに本塁打は米国９発、ベネズエラ９発と並んでいる。両チームの切り込み隊長にも注目だ。米国は２０２４年に異例の１１年総額２億８８８０万ドル（約４２９億５０００万円＝当時のレート）の契約を結んだロイヤルズの２５歳スター、ウィット。そしてベネズエラには２０２３年に史上初の「４０本塁打ー７０盗塁」を決めたブレーブスの至宝、２８歳のアク―ニャ。また、３番打者も見逃せない。米国は２２年に６２発、２５年に２年連続３度目のア・リーグＭＶＰを獲得のヤンキースの主将・ジャッジ。そしてベネズエラは、２２〜２４年まで史上初の３つの異なるチーム（ツインズ、マーリンズ、パドレス）に在籍して３年連続首位打者に輝いたアラエス（ジャイアンツ）。

米国が２度目の世界一に輝くか、ベネズエラが初制覇か、注目の戦いは日本時間１８日午前９時にスタートする。