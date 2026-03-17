お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が16日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。自身の会社について語った。

MCのタレント・MEGUMIは西野のチームスタッフについて「何人いるの？」と尋ねたが、西野は「もう分かんない」と苦笑。「会社は日本とニューヨークに1個ずつあるんだけれども、ニューヨークの会社に誰が働いているかとか、もう知らないっすね」と平然と話した。

自身も個人事務所を経営するMEGUMIは「まとめるのが大変じゃん。みんな感情的じゃん」「思いがあるから」と心配し、西野も「確かに。感情的だもんね、みんなね」と同調した。

MEGUMIは「思っているからこその感情を受け止めて、精査しなきゃいけないじゃん。それがいつもね。ふーってなる」と経営者としての悩みを明かし、西野は「確かに」と続けた。

「会社でギクシャクすることある？」と問うと、MEGUMIは「会社っていうより、外注先、外注先がみんなこれ（目の前の）のプロジェクトに一生懸命だから、“俺はこう思うんすよ！”“あの人ってどうなんすか”みたいなことになることに対して、“まあまあ、やってくれてるしさ”ってやんなきゃいけないから、もう飲み会ばっかりよ」とぼやいてみせた。

西野は「なんか分かります。愚痴みたいになって申し訳ないですけれど」とした上で「途中、育児してんのかい！って思うことありますよね」とぶっちゃけた。

「スタッフ同士が“あの人にこんなこと言われた”とか、大人だったら何とかしろよって思う。知らないよ、どう言われたとかって」と語り、その時どうするかと問われると「僕はガン無視で。そういうこと言うスタッフを全く評価しないっていうのを決めて。やめろっていうのを、もう大人なんだからっていう」と回答した。

MEGUMIが「精神的に弱そうじゃん、西野くんって。そんなに強くなさそうじゃない」とも話すと、西野は「どうなんだろう。（強く）なったんじゃないかな、さすがに。強くなったのか、鈍くなったのかちょっと分からないですけれど」と淡々と明かした。

会社やスタッフにイラっとすることも「あるね。出すし、ちゃんとブチギレる。ちゃんとスタッフに…。まあ怒鳴ることはないですけど」と続け、MEGUMIは「ああそう、安心した」と納得した様子で話した。