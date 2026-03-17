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講談社「月刊少年マガジン」で連載中の八神ひろき氏によるバスケットボールマンガ「DEAR BOYS」シリーズが、3月17日発売の「DEAR BOYS ACT4」第22巻をもってシリーズ通巻100巻を達成した。

これを記念して本日より、各電子書籍ストアにてシリーズ作品の対象電子書籍77巻が100円で購入できる記念フェアが開催される。

新作も全シリーズも対象巻がすべて100円に

【最新刊「DEAR BOYS ACT4」22巻】

開催期間：3月17日～3月30日

価格：100円

対象：電子書籍77巻

・「DEAR BOYS」1～12巻

・「DEAR BOYS THE EARLY DAYS」全1巻

・「DEAR BOYS ACTⅡ」1～30巻

・「DEAR BOYS ACT3」1～21巻

・「DEAR BOYS OVER TIME」1～3巻

・「DEAR BOYS ACT4」1～10巻

※電子書籍版では一部シリーズが再編集されているため、全89巻の配信となります。本フェアでは、その中から過去シリーズ67巻分＆最新シリーズ10巻分、合計77巻が割引対象となります。

作品公式Xでのプレゼントキャンペーンを開催

シリーズ通算100巻達成を記念して、作品X公式アカウントでは抽選で100名に当たるプレゼントキャンペーンを開催している。応募するともれなく、オリジナルの待ち受け画像（スマートフォン用）がもらえるので、ぜひ応募してみてほしい。

開催期間：3月13日～31日 23時59分

応募方法：作品公式アカウントをフォロー＆リポスト

応募者全員プレゼント：オリジナル待ち受け画像（スマートフォン用）

賞品：

(1)QUOカード（500円分） 50名

(2)オリジナルポストカード 50名

□公式Xアカウント

□キャンペーン詳細ページ