講談社のバスケマンガ「DEAR BOYS」シリーズ通算100巻を記念して、対象巻を100円で購入できるフェアを開催
【「DEAR BOYS」シリーズ通巻100巻記念フェア】 開催期間：3月17日～3月30日
開催期間：3月17日～3月30日
・「DEAR BOYS」1～12巻
開催期間：3月13日～31日 23時59分
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講談社「月刊少年マガジン」で連載中の八神ひろき氏によるバスケットボールマンガ「DEAR BOYS」シリーズが、3月17日発売の「DEAR BOYS ACT4」第22巻をもってシリーズ通巻100巻を達成した。
これを記念して本日より、各電子書籍ストアにてシリーズ作品の対象電子書籍77巻が100円で購入できる記念フェアが開催される。【最新刊「DEAR BOYS ACT4」22巻】
新作も全シリーズも対象巻がすべて100円に
開催期間：3月17日～3月30日
価格：100円
対象：電子書籍77巻
・「DEAR BOYS」1～12巻
・「DEAR BOYS THE EARLY DAYS」全1巻
・「DEAR BOYS ACTⅡ」1～30巻
・「DEAR BOYS ACT3」1～21巻
・「DEAR BOYS OVER TIME」1～3巻
・「DEAR BOYS ACT4」1～10巻
※電子書籍版では一部シリーズが再編集されているため、全89巻の配信となります。本フェアでは、その中から過去シリーズ67巻分＆最新シリーズ10巻分、合計77巻が割引対象となります。
作品公式Xでのプレゼントキャンペーンを開催
シリーズ通算100巻達成を記念して、作品X公式アカウントでは抽選で100名に当たるプレゼントキャンペーンを開催している。応募するともれなく、オリジナルの待ち受け画像（スマートフォン用）がもらえるので、ぜひ応募してみてほしい。
開催期間：3月13日～31日 23時59分
応募方法：作品公式アカウントをフォロー＆リポスト
応募者全員プレゼント：オリジナル待ち受け画像（スマートフォン用）
賞品：
(1)QUOカード（500円分） 50名
(2)オリジナルポストカード 50名
□公式Xアカウント
□キャンペーン詳細ページ