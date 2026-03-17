B2静岡のガード陣に明暗…柏倉哲平が復帰、橋本竜馬は左腓骨骨折で再びIL登録

B2西地区のベルテックス静岡は3月17日、同日付で柏倉哲平のインジュアリーリスト（IL）抹消、および橋本竜馬のIL登録を発表した。

現在31歳の柏倉は、180センチ82キロのポイントガード。山形南高校、青山学院大学を経て、Bリーグ初年度にアースフレンズ東京ZでBリーグデビューを飾った。新潟アルビレックスBB、滋賀レイクス、川崎ブレイブサンダースを渡り歩き、今シーズンから静岡へ加入。主にスターターとしてリーグ戦19試合中に出場し、1試合平均6.6得点3.0アシストを記録していた。今年1月22日に右膝外側半月板損傷と診断され、手術を受けたことが発表されると、2月5日にIL入りしていた。





現在37歳の橋本は、178センチ81キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校、青山学院大学を経て、2011年にアイシンシーホース（現シーホース三河）でキャリアを始め、日本代表でプレーした経験も持つ。2016年のBリーグ開幕後は、琉球ゴールデンキングス、レバンガ北海道、アルバルク東京、越谷アルファーズでもプレーし、2024－25シーズン途中から静岡に移籍した。

昨年11月に「グロインペイン症候群（鼠径部痛症候群）」と診断され、11月4日付でILへ登録。今年1月30日にリストから抹消され復帰を果たしていたものの、今回は左腓骨骨折と診断され再び戦線を離れることとなった。今シーズンはここまで合計16試合に主にスターターとして出場し、1試合平均13分45秒のプレータイムで



平均5.9得点2.3アシストをマークしている。

現在10勝36敗で西地区最下位に沈む静岡にとって、司令塔の離脱と復帰が重なる難しいチーム状況で迎えるレギュラーシーズン終盤戦。柏倉の復帰を起爆剤にチーム体制の立て直しを急ぎたいところだ。

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