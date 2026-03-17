log youの久保怜音が3月15日、自身のInstagramを更新し、『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』への出演を報告。さらにイベントで共演したAKB48時代の同期・千葉恵里とのコラボダンスをTikTokで公開した。

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久保はInstagramに「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 ありがとうございました♡」と感謝を伝え、「緊張したけどずっと夢だったランウェイとっても楽しかった」と振り返りながら、イベントで着用した白のワンピース衣装を披露。

そして、TikTokには「振り付け教えてくれた」と千葉からレクチャーがあったことを伝えつつ、AKB48の67thシングル「名残り桜」をともにダンス。2人が顔を寄せ合って手振りで踊り、最後はお互いの手でハートを作って笑顔を見せるといった、両者の歴史を知る人にとっては感動的な内容となった。

久しぶりの“さとえり”の共演にコメント欄では「お久しぶりのさとえり激アツすぎる～」「同期コンビ！顔面最強だね」「エモすぎて滅」など、多くの反響が寄せられた。

（文=本 手）