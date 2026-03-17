汚水まみれ、悪臭漂う工場で大量の鶏足が…中国の不衛生問題に韓国側“無関係”強調「輸入された事例ない」

中国の有名食品加工業者が、鶏足（タッパル）の漂白に過酸化水素を使用するなど、衛生管理をめぐる問題で摘発された。韓国国内でも不安が広がるなか、韓国の食品医薬品安全処（以下、食薬処）が「韓国国内に輸入された事例はない」と強調している。

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食薬処は3月17日、今回の問題について「該当の鶏足、および鶏足を原料として製造された加工品の国内輸入の有無を確認した結果、輸入された事例はなかった」と明らかにした。

鶏足を含む畜産物の場合、輸入衛生評価を経て許可された品目のみ輸入が可能である。また、輸入申告の前には食薬処に海外作業場として登録しなければならない。

食薬処は「中国産の生の鶏足は、関連規定により輸入が認められていない品目だ」とし、「現在、中国産の鶏肉については、熱処理された家禽肉加工品のみ輸入が認められている」と説明した。

併せて食薬処は、「今後も国内に輸入される食品の安全を綿密に注視し、国民が安心できるよう最善を尽くす」と強調した。

今回の問題は、中国中央テレビ（CCTV）が今月15日の「世界消費者権利デー」に合わせて放映した告発番組『3・15晩会（ワンフイ）』で、四川省成都のとある鶏足加工業者の生産現場を報じたことで浮上した。

生産現場では、工場の床に汚水が溜まり悪臭が漂うなか、鶏足がそのまま床に積み上げられている様子や、作業員が床に落ちた鶏足を拾ってそのまま加工桶に入れる場面などが確認され、大きな波紋を呼んだ。

（写真＝中国中央テレビ放送画面キャプチャ）

特に、鶏足を過酸化水素に浸して白く見せる、いわゆる「漂白工程」が行われていたことも判明し、強い批判を浴びている。過酸化水素は強力な酸化剤・消毒剤であり、食品加工に使用するとタンパク質などの栄養成分を破壊する。長期間摂取した場合には口腔粘膜の損傷や肝臓・腎臓機能の異常などを引き起こす恐れがあるため、中国でも食品への使用が禁止されている成分だ。

（記事提供＝時事ジャーナル）