犯行後に日本旅行、サイコパスと診断も　韓国モーテル連続殺人事件被疑者、初公判前に国選弁護人が辞任

ソウル江北区（カンブクク）一体のモーテルで複数の男性に薬物を飲ませて殺害・負傷させた「江北モーテル連続殺人事件」の被疑者キム・ソヨン（20歳、女）の国選弁護人が、裁判所に辞任の意思を明らかにした。

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検察による起訴後、初公判を控えるなかで、警察はキム・ソヨンから薬物入りの飲料を飲まされた追加の被害者3人を確認し、捜査を拡大している。

3月17日、法曹界によると、キム・ソヨンの弁護を務めていた国選弁護人は、前日の16日にソウル北部地裁へ辞任許可申請書を提出した。現行法上、国選弁護人は被告人の暴行・脅迫や信頼関係の維持が困難であるといった相当な理由がある場合、裁判所の許可を得て辞任することができる。

これにより、キム・ソヨン側が私選弁護人を選任しない場合、裁判所は職権で新たな国選弁護人を選定し、裁判手続きを進めることになる。

キム・ソヨンの初公判は4月9日午後3時30分、ソウル北部地裁・刑事合意14部（オ・ビョンヒ部長判事）の審理で開かれる予定だ。

事件を捜査中の警察は、すでに確認された被害者3人のほかに、新たに薬物入り飲料の被害に遭った男性3人を特定し、キム・ソヨンを特殊傷害の疑いで立件した。

新たな被害者3人は、昨年10月から今年1月にかけてソウルの瑞草区（ソチョグ）や江北区などでキム・ソヨンと会い、ベンゾジアゼピン系の薬物が混入された飲料を飲まされたことがわかっている。

国立科学捜査研究院の鑑定の結果、新たな被害者のうち1人の体内から、過去の犯行に使用されたものと同一の成分が検出された。残り2人のうち1人は鑑定結果を待っている状態であり、もう1人は成分が検出されなかった。警察は、検出されなかったケースについては、犯行時点からかなりの時間が経過したためであると推定している。

検察と警察は、今回の事件を事前に周到に準備された計画的犯行かつ異常動機犯罪と見ている。捜査の結果、キム・ソヨンは心的外傷後ストレス障害（PTSD）を装って処方させたベンゾジアゼピン系の錠剤を粉末状にし、これを二日酔い解消剤などに混ぜて被害者に渡す手口を使っていた。

キム・ソヨン（写真提供＝ソウル北部地方検察庁）

キム・ソヨンは昨年12月から今年2月にかけて、20代の男性3人に薬物入りの飲料を飲ませ、このうち2人を死亡させ、1人を負傷させた疑い（殺人・麻薬類管理法違反など）で、今月10日に拘束起訴された。

捜査段階で実施されたサイコパス診断テスト（PCL-R）の結果、キム・ソヨンは40点満点中25点で、サイコパス傾向があると分類されている。

キム・ソヨンは1月に最初の殺人を犯した直後に日本の京都へ旅行に出かけ、滞在中も別の男性と連絡を取り、新たな犯行を準備していたことが明らかになっている。

キム・ソヨンは現在、捜査過程において犯行の殺意を否認しているという。

（記事提供＝時事ジャーナル）