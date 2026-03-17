湘南にアクシデント。28歳DFが左長内転筋の付着部炎、恥骨骨挫傷と診断。今季ここまで４試合に先発
J２の湘南ベルマーレは３月17日、舘幸希の負傷を発表した。
クラブの公式サイトによると、28歳のDFはトレーニング中に受傷。検査の結果、左長内転筋の付着部炎、恥骨骨挫傷と診断された。なお、加療期間は公表されていない。
舘は今季ここまでJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-A）の４試合に先発出場するなど主力としてプレーしていたが、直近の第６節・モンテディオ山形戦（２−１）はメンバーから外れていた。
現在EAST-Aで３位につける湘南にとって、手痛い離脱となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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