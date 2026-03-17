若築建設 <1888> [東証Ｐ] が3月17日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の55億円→61.3億円(前期は52.2億円)に11.5％上方修正し、増益率が5.2％増→17.3％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の40.4億円→46.7億円(前年同期は47.3億円)に15.6％増額し、減益率が14.5％減→1.2％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の131円→132円(前期は126円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

(1)個別業績予想 売上高につきましては、工事進捗率が高水準で推移していることにより完成工事高の増加が想定さ れることから前回予想数値より50億円増加する見込みであります。 経常利益につきましては、主に完成工事高の増加に加え、手持ち工事の採算性が改善し、完成工事 総利益率が前回業績予想を上回る見通しであることから、前回予想数値より６億円増加の58億円とな る見込みであります。 当期純利益につきましても、主に上記の要因により前回予想数値より４億円増加の40億円となる 見込みであります。 (2)連結業績予想 主に個別業績の影響によるものであります。



2026年３月期の期末配当予想につきましては１株当たり普通配当131円としておりましたが、 この度行いました通期業績予想の上方修正及び今後の事業環境等を総合的に勘案しまして、 １株当たり１円増配し普通配当132円に修正させていただきます。 これにより単体のDOEは3.6％以上、単体の配当性向は42.0％となる見込みです。 なお、本件は2026年５月開催予定の取締役会の決議をもって正式に決定する予定であります。 （注）上記の予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、 実際の業績等は今後様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。

