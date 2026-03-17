大阪油化工業 <4124> [東証Ｓ] が3月17日大引け後(16:00)に配当修正を発表。従来無配としていた26年9月期の上期配当を23円(前年同期は無配)実施するとし、下期配当は従来計画の37円→23円に修正した。年間配当は従来計画の37円→46円(前期は36円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社はこれまで年１回の期末配当を実施してまいりましたが、2026年９月期より株主の皆さまへの利益還元の機会を充実させるため、中間配当及び期末配当の年２回の剰余金の配当を行います。 2026年９月期の配当につきましては、株主の皆さまへの積極的な還元を実施するため、2025年12月19日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却等も踏まえ、期初予想の１株当たり合計37円（うち期末37円）から９円増額して合計46円（うち中間23円、期末23円）とする予定であります。

