学びエイド <184A> [東証Ｇ] が3月17日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の最終損益(非連結)は1億4700万円の赤字(前年同期は2億6000万円の赤字)に赤字幅が縮小した。

しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想のトントン→1億6800万円の赤字(前期は3億1800万円の赤字)に下方修正した。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の最終損益も従来予想の1億3000万円の黒字→3800万円の赤字(前年同期は2億0100万円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の最終損益は1700万円の赤字(前年同期は1億4300万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-123.9％→-15.5％に急改善した。



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