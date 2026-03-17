ワールドベースボールクラシック（WBC)のアメリカ代表、決勝の先発はニューヨーク･メッツに所属するノーラン・マクリーン投手です。

マクリーン投手は3月初めに行われたアメリカ代表の合宿に遅れて到着。その理由は三半規管などの異常によって起こる回転性のめまいを発したことでした。

「めまいはあったけど、いまは大丈夫、問題ないです」

しかし、1次ラウンドのイタリア戦では3回3失点で負け投手となり、結果は振るいませんでした。それでもマクリーン投手に決勝という大舞台で先発させることを選んだデローサ監督はマクリーン投手ならきっと大舞台でやれるタマだと会見で語りました。

「マクリーンの考え方、マクリーンが持ってる球、マクリーンの投げたいという気持ち、すべてが今回のメンバー入りを後押しした」

所属するメッツとの話し合いで、70球程度しか投げることができないマクリーン投手ですが、子どもの頃からの夢であったアメリカ代表として、腕を振るいます。

「USAの文字が入ったユニホームを着て、世界でも最高の選手たちとプレーして・・・本当に素晴らしい経験をしている。その舞台で先発ができる。子どもの頃からの夢が叶う瞬間になると思います」