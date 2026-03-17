スコットランド代表がメンバー26人が発表した

日本代表と対戦するスコットランド代表のメンバー26人が発表された。

スコットランドは北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選を勝ち抜け、7大会ぶり9度目の出場権を獲得。グループリーグでは王国ブラジル、モロッコ、ハイチと同組となった。3月の代表戦では日本、コートジボワールと対戦する。

16日にその2試合を戦うメンバーを発表。日本代表MF遠藤航と同僚で主将のDFアンドリュー・ロバートソン（リバプール）やDFキーラン・ティアニー（セルティック）、MFスコット・マクトミネイ、MFビリー・ギルモア（ともにナポリ）ら主力選手が名を連ねた。

ハムストリングの負傷から復帰したばかりのMFベン・ドーク（ボーンマス）は招集が見送られたが、代わりに19歳のDFフィンドレー・カーティス（キルマーノック）が初招集となる。

W杯前の貴重なテストの場。最新のFIFAランキングは日本の19位に対して、スコットランドは38位と日本が格上だが、各ポジションにタレントを揃える相手と森保ジャパンがどのように戦うのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）