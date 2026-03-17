◆ＷＢＣ 決勝 米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパンが初めて準々決勝で敗退した第６回ＷＢＣの決勝は、優勝候補と言われ続けてきた米国と侍ジャパンをベスト８で沈めたベネズエラとの対戦となった。

メジャー選手を擁する人数の上位４チームが準決勝に進出し、３位の２８人をそろえたベネズエラがイタリアに逆転勝ちして、初の決勝戦進出を決めた。待ち受けるのは３大会連続決勝進出、ロースター全員大リーガーの米国だ。ＷＢＣでの対戦成績は米国の３勝２敗。ベネズエラが勝ったのは２００９年ベスト４に進出した時（２勝１敗）だけで、前回大会の２０２３年は準々決勝で敗れている。

優勝候補の筆頭と言われて順当に決勝まで進出してきた米国。ＷＢＣの決勝は２０１７年はプエルトリコに８―０で勝利し初めて世界一となり、２０２３年は日本に２ー３で競り負けている。

両チームの注目選手は、ベネズエラの切り込み隊長、アク―ニャ（ブレーブス）と米国の主将ジャッジ（ヤンキース）。史上初の「４０本塁打ー７０盗塁」男と２年連続３度目のア・リーグＭＶＰ、ともに今大会は６試合に出場し、２３打数６安打の打率２割６分１厘、２本塁打、１二塁打と、ここまで全く同じ数字を並べている。どちらが頂上決戦で打ち勝つのか、目が離せない。

打線については、ベネズエラが優勢か。準々決勝、準決勝は、集中打で２試合連続逆転勝ちと、負けられない戦いに入ってから波に乗っている。主砲Ｅ・スアレス（レッズ）は、１次ラウンドのイスラエル戦に続いて、準決勝・イタリア戦で左中間スタンドにたたき込む今大会２号を放つなど、チームに勢いをつける存在になっている。米国はハーパー（フィリーズ）、ジャッジ、シュワバー（フィリーズ）ら上位打線が、準々決勝以降は湿っているのが気がかり。２本塁打でチーム最多の７打点を挙げる２１歳のアンソニー（レッドソックス）を上位に上げる可能性もありそうだ。

投手陣は先発投手陣がカギを握る。両国ともに中継ぎ陣の層が厚く、米国は最速１０２マイル（約１６４キロ）のミラー（パドレス）、ベネズエラもパレンシア（カブス）が抑えで控えている。米国はメジャー２年目の２４歳右腕マクリーン（メッツ）が先発。多彩な変化球を武器に、１次リーグ・イタリア戦の先発では初回は３者三振に仕留めながら、２回、下位打線に２発浴びて３失点。登板後にめまいのような症状に見舞われ、体調が心配されるが、「今はもう完全に回復して、体調も良好」と、大一番に起用されてリベンジを狙う。

一方のベネズエラは左腕ロドリゲス（ダイヤモンドバックス）が登板する。１次ラウンドでは３勝０敗同士の戦いとなったドミニカ共和国戦で先発し、ソト（メッツ）、マルテ（ダイヤモンドバックス）にそれぞれ一発を浴びるなど２回２／３を３安打３失点で敗戦投手となったが、直球とカットボール、チェンジアップを駆使して５奪三振と存在感を見せた。ベネズエラは準々決勝、準決勝ではともに７人の投手をつぎ込んだように２イニング程度の細かい継投策で米国に立ち向かうだろう。

マイアミが舞台の戦いでは、両チームへの応援は五分と五分。手に汗握る接戦を期待したい。

◆２０２６ＷＢＣの両国のこれまでの戦い

【米国】プールＢ（米国、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル）

〈１次ラウンド〉（米テキサス州ヒューストン・ダイキンパーク＝３勝１敗、イタリアに次ぐ２位で通過）

３月６日（日本時間７日） ブラジル戦 １５−５ 先発：ウェブ（ジャイアンツ） 本塁打：ジャッジ（ヤンキース）１号

３月７日（同８日） 英国戦 ９−１ 先発：スクバル（タイガース） 本塁打：シュワバー（フィリーズ）１号

３月９日（同１０日） メキシコ戦 ５−３ 先発：スキーンズ（パイレーツ） 本塁打：ジャッジ２号、アンソニー（レッドソックス）１号

３月１０日（同１１日） イタリア戦 ６−８ 先発：マクリーン（メッツ） 本塁打：ヘンダーソン（オリオールズ）１号、クローアームストロング（カブス）１号

〈準々決勝〉（米テキサス州ヒューストン・ダイキンパーク）

３月１３日（同１４日） カナダ戦 ５−３ 先発：ウェブ 本塁打」：なし

〈準決勝〉（米フロリダ州マイアミ・ローンデポパーク）

３月１５日（同１６日） ドミニカ共和国戦 先発：スキーンズ 本塁打：ヘンダーソン２号、アンソニー２号

【ベネズエラ】プールＤ（ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア）

〈１次ラウンド〉（米フロリダ州マイアミ・ローンデポパーク＝３勝１敗、ドミニカ共和国に次ぐ２位で通過）

３月６日（同７日） オランダ戦 ６−２ 先発：スアレス（レッドソックス） 本塁打：サノハ（マーリンズ）１号

３月７日（同８日） イスラエル戦 １１−３ 先発：デヘスス（タイガース） 本塁打：E・スアレス（レッズ）１号、アラエス（ジャイアンツ）１号

３月９日（同１０日） ニカラグア戦 ４−０ 先発：ゴメス（レイズ） 本塁打：アク―ニャ（ブレーブス）１号

３月１１日（同１２日） ドミニカ共和国戦 ５−７ 先発：ロドリゲス（ダイヤモンドバックス） 本塁打：なし

〈準々決勝〉（米フロリダ州マイアミ・ローンデポパーク）

３月１４日（同１５日） 日本戦 ８−５ 先発：スアレス 本塁打：アク―ニャ２号、ガルシア（ロイヤルズ）１号、アブレイユ（レッドソックス）１号

〈準決勝〉（米フロリダ州マイアミ・ローンデポパーク）

３月１６日（同１７日） イタリア戦 先発：モンテロ（タイガース） 本塁打：Ｅ・スアレス2号