メズム東京、オートグラフ コレクションの「シェフズ・シアター」に「春薫るアンサンブル Spring Aroma Ensemble」が登場。

芽吹きの季節を映す食材と香りが響き合う、期間限定のフレンチディナープログラムです☆

メズム東京、オートグラフ コレクション「シェフズ・シアター」春薫るアンサンブル Spring Aroma Ensemble

料金：15,800円

提供期間：2026年4月1日（水）〜6月30日（火）

提供時間：17:00〜22:00（L.O 20:30）

提供場所：メズム東京16階 フレンチダイニング「シェフズ・シアター」

予約：Web

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」

16階のフレンチダイニング「シェフズ・シアター」にて、春の香りをテーマにしたディナープログラム「春薫るアンサンブル-Spring Aroma Ensemble」が提供されます。

芽吹きの季節を映し出す旬の食材に、花・青葉・ハーブ・柑橘・燻香など、春ならではの香りを幾重にも重ねた5品のディナープログラム。

メズム東京のキュリナリーマイスター・隈元香己が手がける、この時季だけの特別なディナーを体験できます！

アミューズには、シェフの“名刺代わり”ともいえる一杯として、芳醇なモリーユ茸の香りを閉じ込めたコンソメカップをサーブ。

続いて、エルダーフラワーやアスパラガスの華やかな香りをまとわせた料理や、うるいの青々しくほろ苦い春のニュアンスを添えた一皿がコースの幕開けを軽やかに彩ります。

大きな見どころとして登場するのが、キュリナリーマイスター・隈元のシグネチャーディッシュ。

シーズナルプログラムでは初登場となる前菜「サーモンのアスピック」が用意されます。

繊細な旨みと美しい透明感を併せ持つ一皿を、オードブルとして楽しめるのも「春薫るアンサンブル Spring Aroma Ensemble」ならではの魅力です。

ほかにも、コース全体を通して、春の情景を五感で巡るような体験を提供。

ハーブやレモングラスの爽やかな香り、桜を思わせるほのかな燻香をまとわせた鴨のロースト、薔薇と苺が優雅に響き合う華やかなデザートを堪能できます。

味わいはもちろん、香りの移ろいまでも一皿ごとに感じられる、まさに“春を纏う”ディナープログラムです☆

春は、別れと門出が交差する節目の季節。

お祝いの席や大切な人とのかけがえのないひとときにふさわしい、ビストロノミースタイルのフレンチで、心華やぐ春のひとときを楽しめます！

アミューズ3種

アミューズのストーリー：緑や春の芽吹きが鼻から抜ける香り

内容：

・シェフの名刺代わりの「コンソメスープ - モリーユ茸風味」

・「エルダーフラワーと魚介のマリネ」

・「アスパラタルト ホワイトアスパラガスのジェラート添え」

アミューズは、春の息吹を感じさせる香りを閉じ込めた3種の品。

シェフの“名刺代わり”であるコンソメスープは、モリーユ茸の芳醇な香りをまとわせたコースの幕開けにふさわしい一杯です。

続く「エルダーフラワーと魚介のマリネ」は、昆布と塩で締めた細魚に、うるいや山菜を合わせて仕立てた繊細な一皿。

「アスパラタルト」には、シェーブルチーズとホワイトアスパラガスのムースが重ねてあります。

国産の甘いアスパラガスを牛乳で丁寧に煮詰めて作ったジェラートを添え、チーズのコクとアスパラガスの豊かな香りを楽しめるメニューです。

前菜：サーモンのアスピック 春野菜と共に

前菜のストーリー：芽吹きの葉野菜から立ちのぼる青々しい香り

隈元シェフのシグネチャーディッシュ「サーモンのアスピック」に、みずみずしい春野菜を添えた、前菜の「サーモンのアスピック 春野菜と共に」

芽吹きの葉野菜がもたらす、青々しく清らかな香りと一緒に味わえます。

トラウトサーモンを美しくゼリー寄せにした一皿は「第64回プロスペール・モンタニェ国際料理コンクール」優勝時に生まれた、シェフを代表する逸品です。

魚料理：鮎魚女ソテー シトロネルソース

魚料理のストーリー：レモングラスが香り立つ、爽やかな春の一皿

魚料理は、海藻を纏わせた鮎魚女をロンデル型に成形し、低温でしっとりと火入れした一皿。

皿の下には刻んだレモングラスやハーブを忍ばせ、水を入れると反応する温めたストーンを用いて、爽やかな香りが立ちのぼる演出を加えています。

そら豆や春野菜と、蛤や貝の旨みを引き出したソースが鮎魚女の繊細な味わいを引き立てる、レモングラスの清々しい余韻を楽しめるメニューです。

肉料理：野田鴨のロースト 桜の芳香

肉料理のストーリー：桜の燻香に包まれる、春ならではの贅沢

肉料理「野田鴨のロースト 桜の芳香」は、野田鴨の胸肉を桜の枝で燻し、桜の香りをやわらかく纏わせた一皿。

立ちのぼる燻香とともに供される演出も、この料理の魅力のひとつです。

添えられた桜の葉をぱりっと割ることで、さらに春らしい香りが広がります。

鴨の出汁とブランデーを合わせた香り高いソースとともに、芳醇な味わいを堪能できる逸品です。

あわせて、マスタードとヘーゼルナッツをまぶした鴨ももコンフィもサーブ。

異なる食感と味わいの重なりを楽しめます。

デセール：苺とピスタチオのアンサンブル

デセールのストーリー：バラ園と苺が織りなす、芳醇で華やかな余韻

赤と緑のコントラストが美しく、華やかなデセール「苺とピスタチオのアンサンブル」

タルト生地は香ばしく焼き上げ、ピスタチオクリームと白バラ香るフロマージュブランが重ねてあります。

トップに苺を模した愛らしいムースがあしらわれた、春の庭園を思わせる一皿。

パルフェ仕立ての白バラのフロマージュブランは、バラの香りが強すぎることなく、口の中でふんわりと上品に広がる味わいが特長です。

季節を映す食材と香りが響き合う、春のフレンチディナープログラム。

メズム東京、オートグラフ コレクション「シェフズ・シアター」の「春薫るアンサンブル Spring Aroma Ensemble」は、2026年4月1日〜6月30日まで提供です！

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