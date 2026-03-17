第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）で史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）が１７日、センバツ開幕前最後となる練習試合を大阪府内で行い、８回までの特別ルールで大商大堺（大阪）に１４―２で勝利した。

先発した最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）は、２回無安打無失点の完全投球。初回は内野ゴロ３つに封じて立ち上がると、２回は４番からの打順を３者連続三振に斬った。２日後に迫る開幕へ向けて順調な調整を示し、「初戦が見えるような投球ができたと思います。自分がやることを変わらずやることが一番大事。課題も良いところも出たので、しっかりとフィードバックして次につなげていければ。しっかりと修正して、（２０日の）初戦をベストな状態で迎えたい」と語った。

６日には組み合わせ抽選会が行われ、初戦の相手は２３年夏、２４年夏に甲子園４強の神村学園（鹿児島）に決定。甲子園Ｖ経験校の智弁学園（奈良）、東洋大姫路（兵庫）、花咲徳栄（埼玉）に加え、昨秋の明治神宮大会４強の花巻東（岩手）と強敵ぞろいのブロックを勝ち抜き、偉業に挑む。