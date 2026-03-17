Ｊ２藤枝は２１日のアウェー福島戦に向け、１７日に焼津市内で調整した。前節（１４日）の大宮戦（２―１）でＪリーグデビューを果たしたＧＫ栗栖汰志（１９）が、次節こそクリーンシートを誓った。

柏ユース出身で加入２年目の栗栖は、正守護神の北村海チディに代わって出場。これまでベンチ入りも果たせていなかった中での抜てきだった。ＥＡＳＴ―Ｂグループ５位の藤枝に対し、対戦時点で２位で昨季のＪ１昇格プレーオフに出場している”格上”の大宮相手にピッチに立った。「技術というより、自分の武器であるメンタルの部分を出そうと思った。デビュー戦だからと意識せず、チャレンジしていこうと。相手サポーターのブーイングも気にならなかったので、自分の良さが出たのかな」とはにかんだ。２０本のシュートを浴びながらも、１８２センチの体を張り、クロスボールへの飛び出しなど“攻めの意識”を見せた。１失点に抑え、チームの３連勝に貢献。試合後には多くの祝福メッセージが届いたという。「プロになった時以上に連絡をもらいましたね」と笑顔で振り返った。 試合前には、柏ユース時代に指導を受けた藤田優人氏（現柏メソッドダイレクター兼Ｕ１８デベロップメントコーチ）と堀江健太氏（ＪＦＬ沼津ＧＫコーチ）に連絡。「自分らしく、消極的なプレーより思い切ってやった方がいい」と背中を押された。「デビュー戦は人生で一回。何もやらずに後悔するより、やった方がいい」と気持ちを切り替え、憧れていた舞台に立った。さらに、昨季ともにプレーした六反勇治からも「全ての時間を楽しめ。楽しむ準備と覚悟を持っていれば全ての道が開ける」と言葉を掛けられたといい、「楽しんでプレーできた」と振り返った。

仲間への感謝も忘れない。「自分がデビュー戦だったので、勝たせてやろうという思いをアニキたちから感じた。今回は引っ張ってもらったけど、キーパーはチームを引っ張る立場。次は自分が引っ張れるようにしたい」と人間的な成長も誓った。槙野智章監督は１９歳のＧＫを格上の大宮戦で起用した理由について「あえて難しい状況で出すことで、パーンと伸びたり、びっくりするくらい変わることがある。そうなってくれればいいと思っていた」と明かした。次節はアウェー福島戦。「（前節は）１失点してしまったので、次は絶対にクリーンシートでいきたい」と目を輝かせた栗栖。若き守護神が、チームの連勝をさらに伸ばす。（伊藤明日香）