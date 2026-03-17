『コナン』CanCam豪華な付録！テーマは「愛の疾走」ステッカー
23日発売の『CanCam』5月号で、4月公開の映画最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の魅力を大解剖するスペシャル特集が展開される。
【写真】コナン君のコスプレ？『CanCam』登場の畑芽育
ステッカー付録のテーマは「愛の疾走（スプリント）」。原作漫画から、疾走感溢れるイラストを選りすぐってステッカーにした。
また、今作とアニメ30周年の推しごとを応援するべく、推し活うちわ風のシールもキャラクター別に用意。スマホや手帳などに貼ってメモリアルイヤーを楽しめる。
そのほか、特集にはゲスト声優を務める俳優・畑芽育がメガネ×ブレザーのコナン風コーデでキュートに登場。収録の裏話や作品の観どころをたっぷりと語る。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現する。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われる。一方、都内では、「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
【写真】コナン君のコスプレ？『CanCam』登場の畑芽育
ステッカー付録のテーマは「愛の疾走（スプリント）」。原作漫画から、疾走感溢れるイラストを選りすぐってステッカーにした。
また、今作とアニメ30周年の推しごとを応援するべく、推し活うちわ風のシールもキャラクター別に用意。スマホや手帳などに貼ってメモリアルイヤーを楽しめる。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現する。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われる。一方、都内では、「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
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