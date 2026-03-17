◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ-アメリカ(日本時間18日、アメリカ/マイアミ)

決勝で戦うアメリカとベネズエラの先発投手が発表されました。

日本時間3月5日に開幕したWBC(ワールドベースボールクラシック)も残り一戦で世界一が決まります。前回大会で日本に敗れ準優勝に散ったアメリカと、ここまでベスト4が最高だったベネズエラ。

アメリカはノーラン・マクリーン投手。昨季メッツでメジャーデビューを果たした24歳右腕は、8先発で5勝1敗、防御率2.06と結果を残します。WBCでは1次ラウンドのイタリア戦に先発し、初回はわずか11球で三者凡退とするも、2回に2本のホームラン被弾で先制を許します。3回は得点圏にランナーを許しますが、無失点で切り抜けマウンドを降りました。

対するベネズエラはエデゥアルド・ロドリゲス投手。ダイヤモンドバックスに所属するキャリア11年目のベテラン投手です。昨季は29試合に先発し、9勝9敗、防御率5.02を記録。WBCでは1次ラウンド1位通過を目指したドミニカ共和国戦で先発登板。初回にフアン・ソト選手に2ランホームランを許し、3回にもケテル・マルテ選手に被弾し2回2/3で交代となりました。

今回のWBCでも各試合ホームランが多くアメリカ、ベネズエラ共に9本のホームランを記録。世界一をかけた決勝ではどのような対決が繰り広げられるのか。日本時間18日にプレーボールです。