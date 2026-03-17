女優の泉ピン子（78）が16日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身が抱える病を明かす場面があった。

この日、演出家でタレント・テリー伊藤とともに出演。テリーから「ピン子ちゃん、元気だよね。行ってんの？人間ドックとか」と聞かれたピン子は「やってますよ」としつつ「糖尿病があるのよ。それで父親が糖尿病だったのよ」と遺伝性の糖尿病と診断されていることを明かした。

「遺産残さないで遺伝残したのよ、本当に。遺伝って必ずうつる」とピン子。「私、50（歳）に発見されたのよ、糖尿病が」とし、「それまで甘いものは大っ嫌い。果物嫌いだったのが、途端に甘いものを食べ出して、糖尿。父親の遺伝。遺産1銭もない」とボヤいた。

父から「お前、お前のね、本籍は銀座4丁目4番地だぞって。すごいだろ」と言われていたというピン子。「“本籍4丁目4番地でも、金残して土地残してくれれば”って。そうしたら、父親のお兄さんが借金しちゃったらしくて、そこの土地を売らなきゃならなくて。私が小学校の時に、当時で2億近い遺産相続があったの。したらうちの父親がお兄さんが借金してるから、“兄貴、俺はいらないからそれで借金返せよ”って、江戸っ子だからさ。馬鹿な親父」ともらした。

「そいでさ、何年か経って父親が死んで“何年か経ってその叔父の家行ったら、ビルになってるじゃないか。本当によ。だから私はね、悪いけど死んでもね、親戚に皿1枚やらないの」と恨み節だった。