実写『SAKAMOTO DAYS』驚異の再現率な場面写真が一挙公開 目黒蓮“坂本”のふくよか＆本気モードのギャップ全開
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、作品の世界観と魅力がたっぷりつまった初公開カット含む場面写真25点が一挙大解禁された。
【写真】ギャップありすぎ！目黒蓮演じるふくよかな坂本
今作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
坂本の相棒・朝倉シンに高橋文哉、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵に上戸彩、そのほか横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎が脇を固める。
公開されたのは驚異的に再現されたビジュアル、激しいバトルを予感させるアクションシーンカット、目黒演じる坂本家の日常を切り取ったほっこりする場面カットの数々。
キャスト陣とスタッフの手によって、驚異的な再現度で息を吹き込まれた、目黒演じる“ふくよかな坂本”“スマートな坂本”を始めとする、16人のキャラクターそれぞれの場面カット。そして、坂本（目黒）と鹿島（塩野）、シン（高橋）と勢羽（渡邊）の2組による激しいアクションを予感させるバトルシーン。
さらにポテトチップスを寝ころびながら食べる“ふくよかな坂本”と笑顔の葵（上戸）と娘・花の一家団らんの様子や、葵を前に坂本らが神妙な面持ちでベンチに正座をしている場面といった坂本ファミリーの日常を切り取った1シーンなど、本作の世界観と魅力がたっぷりつまった厳選の場面写真で、坂本の愛する家族との平和な日常と、危険が常に隣り合わせの命懸けの日々が映し出されている。
【写真】ギャップありすぎ！目黒蓮演じるふくよかな坂本
今作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
公開されたのは驚異的に再現されたビジュアル、激しいバトルを予感させるアクションシーンカット、目黒演じる坂本家の日常を切り取ったほっこりする場面カットの数々。
キャスト陣とスタッフの手によって、驚異的な再現度で息を吹き込まれた、目黒演じる“ふくよかな坂本”“スマートな坂本”を始めとする、16人のキャラクターそれぞれの場面カット。そして、坂本（目黒）と鹿島（塩野）、シン（高橋）と勢羽（渡邊）の2組による激しいアクションを予感させるバトルシーン。
さらにポテトチップスを寝ころびながら食べる“ふくよかな坂本”と笑顔の葵（上戸）と娘・花の一家団らんの様子や、葵を前に坂本らが神妙な面持ちでベンチに正座をしている場面といった坂本ファミリーの日常を切り取った1シーンなど、本作の世界観と魅力がたっぷりつまった厳選の場面写真で、坂本の愛する家族との平和な日常と、危険が常に隣り合わせの命懸けの日々が映し出されている。