こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」とTBSがコラボした期間限定「情報番組制作スタジオ」パビリオンが17日、キッザニア東京（東京都江東区）でオープンした。同パビリオンはTBS朝の情報番組「THE TIME,」のスタジオをリアルに再現。オープン初日のこの日は、日々同番組の進行を務めている杉山真也アナ、宇賀神メグアナが登場し情報番組スタッフの仕事を体験する子供たちへ“先輩”としてエールを送った。パビリオンは4月13日まで。

この日集まった子供たちは、ディレクター、カメラスタッフ、音響効果、アナウンサーなどの役割に分かれ、協力して生放送の番組制作を体験。台本に合わせて見事な進行、カメラワーク、スイッチングで「THE TIME,」さながらの疑似生放送を成功させた。体験を見守った宇賀神アナは「本当にチームワークが素晴らしかったです。アナウンサーだけでは番組は作れないですし、カメラマンさんだったり、いろんな方の力が必要なんです」と、子供たち全員に拍手を送った。

子供たちからの質問コーナーでは「アナウンサーの仕事をしていて、良かったなと思った瞬間、一番の思い出は何ですか？」の質問に少し考えこみ「本当に日本中で皆さんが毎日『THE TIME,』を見てくださって“毎日見てます！”とか“あの時頑張ってたの見てました！”って言ってくださるのが、凄くうれしくて励みになっています」と回答。

しかし直後には「でもそれと並んで、去年阪神タイガースの藤川監督のインタビューができたのがうれしかった！」と、阪神ファンならではの童心あふれる回答を上乗せし、会場が笑いに包まれた。

「キッザニア」は、3歳から15歳までの子供たちを対象とした職業・社会体験型施設。実社会の約2/3サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験し、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる「こどもが主役の街」。世界各地に展開されており、日本では東京（豊洲）、甲子園（兵庫）、福岡の3カ所で運営中。