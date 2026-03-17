嵐ライブ期間中に荷物トラブル、現地バス会社が“解決”報告「お客様同士のご連絡・ご協力により」
嵐が13日から15日までの3日間、北海道・札幌ドームでラストツアーの北海道公演を実施。現地でバス事業などを行う北都交通が17日までに公式Xを更新し、期間中に「スーツケースの取り違え」が発生したことを報告した。
【画像】嵐メンバーカラー添え…北都交通の“自作カード”
投稿で「ご報告」とし、「空港連絡バスをご利用のお客様のスーツケースの取り違えが発生しSNS上でもご心配の声をいただいておりました」と説明。「その後、当事者のお客様同士のご連絡・ご協力によりスーツケースは無事に持ち主様のもとへ戻り本件は解決しております」と伝え、「ご協力いただいた皆さまに心より感謝申し上げます」と感謝をつづった。
最後にファンに向け「ライブの楽しい思い出とともに皆さまが無事にご帰宅されてこれからもHappinessで溢れますように」と締めくくった。
この投稿に「よかった。心温まるメッセージを見てほっとしました。色々お疲れさまでした」「北交通株式会社公式さんの丁寧なご報告、誠意を感じますありがとう御座います」「無事に解決してよかったです。本当に安心しました」「さすが北都交通さん！」「嵐ファンのみんなを暖かく迎えてくれて、ありがとうございました」など、感謝のコメントが多数寄せられた。
【画像】嵐メンバーカラー添え…北都交通の“自作カード”
投稿で「ご報告」とし、「空港連絡バスをご利用のお客様のスーツケースの取り違えが発生しSNS上でもご心配の声をいただいておりました」と説明。「その後、当事者のお客様同士のご連絡・ご協力によりスーツケースは無事に持ち主様のもとへ戻り本件は解決しております」と伝え、「ご協力いただいた皆さまに心より感謝申し上げます」と感謝をつづった。
この投稿に「よかった。心温まるメッセージを見てほっとしました。色々お疲れさまでした」「北交通株式会社公式さんの丁寧なご報告、誠意を感じますありがとう御座います」「無事に解決してよかったです。本当に安心しました」「さすが北都交通さん！」「嵐ファンのみんなを暖かく迎えてくれて、ありがとうございました」など、感謝のコメントが多数寄せられた。