大阪府立河南高校（大阪府富田林市）が、女子生徒数人に髪形の変更を強いたのは人権侵害だとして、大阪弁護士会は１６日、同校に指導方法の改善を求める勧告を行った。

校則を根拠にした威圧的な指導にあたると指摘した。

勧告書によると、体育大会の応援団に所属する女子生徒約３０人が２０２２年６月の大会当日、髪の毛を編み込んで地肌が部分的に露出する髪形をして登校した。教員らは校則に違反する「特異な髪形」と判断し、開会式前に生徒数人を職員室前に呼び出し、編み込みをほどくよう大声で注意した。生徒全員が編み込みをほどいたが、一部の生徒は午前中の開会式や競技に出ることが認められず、午後からの参加になった。

生徒１人と保護者が２３年１月、人権救済を申し立て、弁護士会が生徒や教員に聞き取りを行ってきた。教員による指導の根拠となった校則は「頭髪は清潔にし、特異な髪形をしない」だったが、生徒らは「過去の文化祭で同様の髪形をした生徒がいた。校則違反に当たらないと考えた」と説明。弁護士会は「特異な髪形の具体例を挙げずに威圧的な言動をしている。生徒の言い分を聞かず、不適切な指導だった」と判断した。

同校は取材に「勧告書が届き次第、適切に対応したい」とコメントした。