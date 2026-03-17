日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）の次週ゲストにネットが沸いた。

公式サイトで、次週２３日の放送内容を告知。「３月２３日放送の『しゃべくり００７』は華麗なる石原家の長男・石原伸晃が家族そろってテレビ初出演！岸田元首相もサプライズ登場！」と伝えた。

「３月２３日放送の『しゃべくり００７』は石原伸晃が。家族そろって初登場！昭和の大スター石原裕次郎、元東京都知事・石原慎太郎を輩出した華麗なる石原家の長男で自民党元幹事長の石原伸晃が家族そろって初しゃべくり！石原家にまつわる秘蔵エピソードを大公開。さらにゆかりの地・逗子＆葉山の名店を一挙紹介！」と、まずは自民党元幹事長の石原伸晃氏を紹介した。

続けて「長年の友人、岸田文雄元首相がお祝いのサプライズ登場！」と、岸田氏もスタジオに登場するという。ネットは「来週のしゃべくり、まさかの岸田元首相の出演で草」「岸田文雄に石原伸晃って」「来週なんでしゃべくりに岸田元首相なんやｗｗｗｗｗｗ」「なんでそんな事に」「しゃべくり００７岸田文雄出演回見たすぎ」「来週のしゃべくり００７岸田元総理ってマジ！！？しかも石原伸晃さんもおるやんｗおもろｗ」と期待した。