『ミヤネ屋』“蓬莱さん”気象予報士・蓬莱大介氏、3月27日もって卒業を生発表 宮根誠司はユーモア交え「6月末には戻ってきます」
読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）がきょう17日に生放送され、気象コーナーを担当する気象予報士・蓬莱大介氏（43）が3月27日をもって番組を卒業することが発表された。
読売テレビ朝の新番組『じゅーっと！』でレギュラーを務める蓬莱大介氏
番組の終盤、蓬莱氏が桜の開花状況や3連休のなど天気予報を伝えた。MCの宮根誠司から「蓬莱さんからご報告があります」と振られた蓬莱氏は「『ミヤネ屋』という番組が9月末に終了するんですけど、一足早く、3月27日でこの番組を離れることとなりました」と伝えた。
15年にわたる出演を振り返り「宮根さんとのこの打ち合わせなしの掛け合いの天気予報を15年させてもらいましたんで、いろんな気象災害も経験してそれを次の番組に生かそうと思います」と語った。
30日にスタートする読売テレビの朝の新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）に出演することが決まっている蓬莱氏に宮根は「引き抜きというか、裏切りというか…」と指摘。さらに「関西の裏番組を分析したんですけど、3ヶ月で終わるんで6月末には戻ってきます」とユーモアを交えてコメントした。
蓬莱氏は「なんでなんですか！」とツッコミ。「（戻ってきて）9月末に終わって？嫌ですよ！そんなん勘弁してください」と最後まで息のあった掛け合いを見せていた。
蓬莱氏は1982年4月23日生まれ。兵庫県出身。大学在学中、情報番組『5時に夢中！』のアシスタントを務めた。情報番組『ミヤネ屋』や『かんさい情報ネットten.』で気象キャスターを務める。軽快な語り口でMCの宮根誠司との掛け合いも人気で、“蓬莱さん”の愛称で親しまれている。
読売テレビ朝の新番組『じゅーっと！』でレギュラーを務める蓬莱大介氏
番組の終盤、蓬莱氏が桜の開花状況や3連休のなど天気予報を伝えた。MCの宮根誠司から「蓬莱さんからご報告があります」と振られた蓬莱氏は「『ミヤネ屋』という番組が9月末に終了するんですけど、一足早く、3月27日でこの番組を離れることとなりました」と伝えた。
30日にスタートする読売テレビの朝の新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）に出演することが決まっている蓬莱氏に宮根は「引き抜きというか、裏切りというか…」と指摘。さらに「関西の裏番組を分析したんですけど、3ヶ月で終わるんで6月末には戻ってきます」とユーモアを交えてコメントした。
蓬莱氏は「なんでなんですか！」とツッコミ。「（戻ってきて）9月末に終わって？嫌ですよ！そんなん勘弁してください」と最後まで息のあった掛け合いを見せていた。
蓬莱氏は1982年4月23日生まれ。兵庫県出身。大学在学中、情報番組『5時に夢中！』のアシスタントを務めた。情報番組『ミヤネ屋』や『かんさい情報ネットten.』で気象キャスターを務める。軽快な語り口でMCの宮根誠司との掛け合いも人気で、“蓬莱さん”の愛称で親しまれている。