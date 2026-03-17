◇大相撲春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）

東序ノ口２枚目・若一輝（放駒）が西同３枚目・千代青梅（九重）を寄り倒し、３勝２敗とした。

１５日に先代師匠で元大関・若嶋津の日高六男さんが肺炎のため、６９歳で亡くなった。同日夜に部屋宿舎で師匠の放駒親方（元関脇・玉乃島）から悲報を聞いて初めての取組。「体調が良くないのは分かっていたけど、すぐには気持ちの整理ができなかった。今日は先代の教えを守って『前に、前に』と思って。教えられたことをやりきろうと、それだけを意識した」と白星を届けた。

若一輝は日高さんに角界に誘われ、当時の松ケ根部屋から２０１４年春場所で初土俵を踏んだ。けがにも悩まされたが、日高さんの寄り添う指導に支えられてきた。「松ケ根、二所ノ関部屋時代があったので、今もまだ続けられている。その時代に師匠でいてくれたことに感謝です。他の部屋だったら、絶対続いていない」と断言した。

約１年前に先代の部屋で開かれた食事会が、最後の対面となった。春場所開催後には通夜・告別式が営まれる。「胸を張っていい報告ができるように、今場所はしっかり勝ち越します」と気合を込めた。