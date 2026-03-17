韓国発のボーイズグループ・ＮＣＴのジェミンがホワイトデーにモバイルギフト券をファンへプレゼントするも、そのほとんどが使用可能時間以前に「使用済み」になっていたことが明らかになり、関連ショップが内部調査に着手したと１６日、現地で報じられた。調査の結果、ショップスタッフが一部を横領していたことが判明したと１７日、韓国メディアのＭＢＣ芸能などが伝えた。

記事によると、ジェミンが購入したギフト券の販売元である韓国大手デパートの新世界は、グループ会社「イーマート」クミ店のスタッフが、該当モバイルギフト券９枚（約９万円相当）を無断で引き出していた事実が明らかになったという。

事件発覚当時、ＳＮＳ上では「ギフト券の使用済み履歴が、イーマートクミ店に集中していた」という情報が上がりスタッフの横領疑惑が浮上したが、ショップ関係者はこれを否定していた。

新世界側は「イーマートを利用しているお客さまに、多大なるご迷惑と失望を抱かせてしまい申し訳ない」と謝罪し「該当スタッフに関しては、会社の基準と原則により厳重措置を取る予定だ」と発表したことを伝えた。

これに先立ちジェミンは１４日、有料ファンコミュニティープラットフォームを通して、新世界の１０万ウォン（約１万円）モバイルギフト券３０枚をファンへプレゼントしていた。