【セブン‐イレブン】 「バニラ広がるカスタードシュー」、「ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー」を発売 / ミルクのコクとシュー皮のくちどけが向上

セブン‐イレブンは、人気の定番スイーツをリニューアルし、「バニラ広がるカスタードシュー」と「ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー」の2商品を、3月24日(火)から全国の店舗で順次発売する。価格は「バニラ広がるカスタードシュー」が税抜160円(8%税込172.80円)、「ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー」が税抜185円(8%税込199.80円)。

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〈ミルクのコクをプラスしてクリームをリニューアル〉

◆バニラ広がるカスタードシュー

価格:160円(税込172.80円)

マダガスカル産バニラビーンズを使用したバニラペーストに濃縮ミルクを加え、コクのある味わいに仕上げた。香ばしく焼き上げたシュー皮は歯切れがよく、軽やかな食感を楽しめる。

◆ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー

価格:185円(税込199.80円)

ホイップクリームとカスタードクリームが同時にとろける食感を追求。なめらかなくちどけの自家製カスタードと、ふんわりとしたシュー皮を合わせ、満足感あふれる一品に仕立てている。

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担当者は「セブン‐イレブン人気スイーツのシュークリームが、さらにおいしくなって登場します。くちどけのいいシュー皮に、なめらかでとろけるくちどけにこだわったクリームをたっぷりと詰め込み、ひと口頬張った瞬間に思わず笑みがこぼれるような商品に仕上がりました」とコメントしている。