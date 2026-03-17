こいのぼり×メリーチョコレート♡季節限定クッキーが可愛すぎる

季節のイベントをもっと楽しく彩る、可愛らしいスイーツが登場♡メリーチョコレートから、こどもの日にぴったりな「こいのぼりチョコレートクッキー」が発売されます。見た目のキュートさはもちろん、やさしい甘さのチョコレートクッキーは、家族で過ごすおやつ時間にもぴったり。季節感あふれるデザインと味わいで、日常に小さな特別感をプラスしてくれる一品です。

こいのぼりデザインが魅力

「こいのぼりチョコレートクッキー」は、こどもの日をイメージしたパッケージが魅力。こいのぼりをモチーフにしたデザインは、思わず手に取りたくなる可愛らしさです。

お部屋に飾っておきたくなるような見た目で、季節のイベント気分をぐっと高めてくれるアイテム。お子さまはもちろん、大人の女性にも嬉しい遊び心のあるスイーツです。

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やさしい甘さのチョコクッキー

こいのぼりチョコレートクッキー

価格：378円（税込）

スイートチョコレートでコーティングされたクッキーは、サクッとした食感とほどよい甘さが特徴。おやつの時間にぴったりな軽やかな味わいで、誰でも楽しめる仕上がりです。

家族でシェアしたり、季節のプチギフトとして贈ったりと、さまざまなシーンで活躍。ちょっとした贈り物にも喜ばれる一品です♪

内容量：48g

発売日・販売場所：

3月18日（水）全国量販店のメリーチョコレート売り場・メリーオンラインショップ

4月1日（水）全国百貨店のメリーチョコレート売り場

※店舗により発売日が異なる場合がございます。

季節の贈り物にもおすすめ♡

見た目も味わいも楽しめる「こいのぼりチョコレートクッキー」は、こどもの日をより特別にしてくれるスイーツ。気軽に楽しめるサイズ感と可愛らしいデザインで、ちょっとした贈り物にもぴったりです♡

季節限定だからこそ味わえる魅力を、ぜひ大切な人と一緒に楽しんでみてください♪