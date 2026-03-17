新年度のあいさつで贈りたい「宮城県のお土産」ランキング！ 2位「仙台名物ずんだ餅」、1位は？【2026年調査】
新年度の準備やごあいさつの機会が増えるこの時期、相手の記憶に残るような手土産を選びたいものです。新しい門出を祝うシーンにふさわしい、誰からも愛される定番の味わいや特別感のある品々が注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「宮城県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年3月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国20〜60代の男女200人
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
回答者からは「やっぱりずんだ餅は美味しいから」（20代女性／千葉県）、「ずんだ餅は定番だし、一個ずつ配れるのが良い、親しみやすい雰囲気も出せるし、新年度のあいさつで配るのに適している」（40代男性／岩手県）、「ずんだの風味が味わい深いから送ったら喜んでくれそう」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「カスタードクリームをカステラで包んだお菓子で、見た目も上品で個包装で、箱入りなので送りたいです」（50代女性／広島県）、「有名で安定感があるため」（20代女性／福岡県）、「ふわふわのカステラ生地の中にカスタードクリームが入っています。やさしい甘さでとても食べやすく、多くの人に親しまれているお菓子です。知名度も高いので、新年度のあいさつのお土産に良いと思いました」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「宮城県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
調査期間：2026年3月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国20〜60代の男女200人
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
2位：仙台名物ずんだ餅（菓匠三全）／65票仙台の郷土食として愛される「ずんだ餅」が2位。枝豆の風味を生かした鮮やかな緑色の餡とお餅の組み合わせは、春らしい彩りを感じさせます。本格的な味わいを個包装などで楽しめるタイプもあり、宮城ならではの豊かな食文化を伝えるギフトとして、特に親しい方や健康志向の方へのあいさつに喜ばれるでしょう。
回答者からは「やっぱりずんだ餅は美味しいから」（20代女性／千葉県）、「ずんだ餅は定番だし、一個ずつ配れるのが良い、親しみやすい雰囲気も出せるし、新年度のあいさつで配るのに適している」（40代男性／岩手県）、「ずんだの風味が味わい深いから送ったら喜んでくれそう」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：萩の月（菓匠三全）／68票宮城土産の絶対的エース「萩の月」が1位に輝きました。ふんわりとしたカステラ生地の中に、オリジナルのカスタードクリームがたっぷり詰まった、まろやかな味わいが特徴です。高級感のあるパッケージと、老若男女に愛される優しいおいしさは、新年度の大切なビジネスシーンや、丁寧なあいさつが必要な場面で間違いのない選択となります。
回答者からは「カスタードクリームをカステラで包んだお菓子で、見た目も上品で個包装で、箱入りなので送りたいです」（50代女性／広島県）、「有名で安定感があるため」（20代女性／福岡県）、「ふわふわのカステラ生地の中にカスタードクリームが入っています。やさしい甘さでとても食べやすく、多くの人に親しまれているお菓子です。知名度も高いので、新年度のあいさつのお土産に良いと思いました」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)